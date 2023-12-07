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Стиль жизни

Онкобольная Шеннен Догерти призналась, что разошлась со своим мужем после 14 лет брака

Муж актрисы накануне серьезной операции признался об измене
Фото: Getty Images | Онкобольная Шеннен Догерти призналась, что разошлась со своим мужем после 14 лет брака

Муж актрисы накануне серьезной операции признался об измене

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52-летняя актриса, более как Бренди Уолш в сериале "Район Беверли-Хиллз", или Прю Галливелл в сериале "Все женщины — ведьмы" Шеннен Догерти призналась, что развелась со своим третьим мужем Куртом Исвариенко. Как сообщает издание People, актриса официально разорвала отношения после 14 лет супружеской жизни в апреле 2023 года.

Произошло это накануне серьезной операции на мозге. Тогда Крут решил признаться актрисе, что уже два года он имеет отношения с другой женщиной.

Тогда Крут сказал ей, что хочет быть рядом во время операции и поддержать ее. Однако, Догерти чувствовала себя преданной и отказалась. В этот день рядом с ней были самые родные — мама, брат и очень близкие друзья.

"Я почувствовала себя абсолютно нелюбимым человеком, с которым я была на протяжении 14 лет, человеком, которого я любила всем сердцем", — призналась актриса.

Признание мужчины насколько обидело актрису, что она решила узнать все о его романе. Дошло даже до того, что она встретилась с новой избранницей Крута.

Актриса призналась, что три брака, которые у нее были, все оказались неудачными. Известно, что с 1993 по 1994 год актриса была замужем за Эшли Хэмилтоном. Уже через восемь лет у нее была вторая попытка с Риком Саломоном. Пара также пробыла в браке всего год. Отношения с фотографом Куртом Исваренко были самыми длительными в жизни актрисы.

Напомним, Шеннен Догерти, которая 8 лет борется с раком, рассказала о болезни, прогрессировавшей на ее кости.