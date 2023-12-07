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Стиль життя

Онкохвора Шеннен Догерті зізналася, що розійшлась зі своїм чоловіком після 14 років шлюбу

Чоловік акторки напередодні серйозної операції зізнався про зраду
Фото: Getty Images | Онкохвора Шеннен Догерті зізналася, що розійшлась зі своїм чоловіком після 14 років шлюбу

Чоловік акторки напередодні серйозної операції зізнався про зраду

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52-річна акторка, більш як Бренди Волш у серіалі "Район Беверлі-Гіллз", або Прю Галлівелл у серіалі "Усі жінки — відьми" Шеннен Догерті зізналася, що розлучилась зі своїм третім чоловіком Куртом Ісварієнком. Як повідомляє видання People, акторка офіційно розірвала стосунки після 14 років подружнього життя у квітні 2023 року.

Сталося це напередодні серйозної операції на мозку. Тоді Крут вирішив зізнатися акторці, що вже два роки він має стосунки з іншою жінкою.

Тоді Крут сказав їй, що хоче бути поряд під час операції і підтримати її. Однак, Догерті відчувала себе зрадженою і відмовилася. У цей день поряд з нею були найрідніші — мама, брат та дуже близькі друзі.

"Я відчула себе абсолютно некоханою людиною, з якою я була впродовж 14 років, людиною, яку я кохала всім серцем", — зізналась акторка.

Зізнання чоловіка наскільки образило акторку, що вона вирішила дізнатися все про його роман. Дійшло навіть до того, що вона зустрілася з новою обраницею Крута.

Акторка зізналася, що три шлюби, які у неї були, всі виявилися невдалими. Відомо, зо з 1993 по 1994 рік акторка була заміжня з Ешлі Хемілтоном. Вже через вісім років у неї була друга спроба з Ріком Саломоном. Пара аткож оа у шлюбі лише рік. Стосунки з фотографом Куртом Ісваренком були найтривалішими у житті акторки.

Нагадаємо, Шеннен Догерті, яка 8 років бореться з раком, розповіла про хворобу, що прогресувала на її кістки.