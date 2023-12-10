Эспрессо-макияж: самый модный make-up на Рождество и Новый год 2024

Один из последних трендов в бьюти-сфере — эспрессо-макияж в насыщенных коричневых оттенках, напоминающих крепкий кофе.

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Особая "изюминка" эспрессо-макияжа, который сделает ваш образ модным в зимнем сезоне 2023/24, — насыщенные темные тона, практически как в маленькой чашечке крепкого эспрессо. Как достичь оптимального сочетания тонов, рассказывает журнал Hello.

Этот последний бьюти-тренд, одобренный такими крутыми селебрити, как Хейли Бибер, Эмили Ратаковски, по мнению издания, поможет создать одновременно запоминающийся и универсальный образ. Дабы поверить словам экспертов Hello, вспомните, что только на TikTok этот макияж собрал 54,6 миллиона просмотров.

Эспрессо-макияж — особенности

Главное — дымчатые глаза в стиле мокко и блестящие шоколадные губы. Вот ключ к макияжу, который так подходит к незабываемым вечерам праздничного сезона.

Эмили Ратаковски часто предпочитает эспрессо-макияж Фото: Instagram

Прежде всего сосредоточьте внимание на ярких темных тенях для век, четко очерченных скулах и губах сочного шоколадного оттенка.

По словам Саффрон Хьюз, штатного визажиста False Eyelashes, этот образ включает в себя метод макияжа "глаза сирены" в сочетании с более живым цветом лица.

"Представьте себе чувственные глаза, рельефные щеки и пухлые губы — идеальное сочетание для потрясающего вечернего бьюти-образа", — рекомендует Хьюз.

Она подчеркивает, что этот тренд идеально подходит тогда, когда вы захотите блеснуть на крутой вечеринке или романтическом ужине.

Как правильно сделать эспрессо-макияж

Чтобы у вас получился по-настоящему смелый и чувственный образ, последуйте советам экспертов Saffron.

База

Лучше всего подойдет тональная основа с прозрачным или средним покрытием, которая идеальна для достижения естественного сияющего вида даже в разгар зимнего сезона. Безупречного покрытия вам поможет добиться полупрозрачная пудра, которая и блеск проконтролирует, и обеспечит длительное сияние, то есть ваш макияж будет безупречным в течение всего вечера.

Теплые щеки

Добавьте тепла и четкости впадинкам щек, висков и линии подбородка с помощью матового бронзатора. Тут вам понадобится хорошая пушистая кисть для контуринга.

Пушистые брови

Они важны для этого макияжа — не только создают эффект подтянутости контура лица, но прежде всего оставляют больше места на веках. Saffron рекомендует использовать гель/тушь для бровей, чтобы распушить волоски на них. А еще можно взять клей для бровей или бальзам, которые помогут поднять волоски над бровями.

Глаза "сирены"

Помните легендарных красавиц золотого века Голливуда или Софи Лорен в период ее расцвета? А Мэрилин Монро с удлиненными кошачьими глазами, излучающими сексуальную привлекательность? Вот-вот, это они — глаза-сирены.

Для начала нанесите темно-коричневый оттенок эспрессо на складку и внешний уголок, чтобы подчеркнуть глаза и придать им соблазнительный и контурный вид", — поясняет Saffron.

Когда вы будете довольны тем смелым взглядом, который получился, можно нанести на веки коричневый какао или мягкий темно-серый оттенок. А затем подчеркнуть складку насыщенными коричневыми тенями для век, растушевывая их наружу для приподнятого эффекта.

"Чтобы усилить драматичность, нанесите насыщенный коричневый оттенок вдоль нижней линии ресниц. Эта техника сделает ваши глаза выразительными", — рекомендует бьюти-консультант.

Подводка для глаз

Чтобы завершить образ, Saffron советует использовать темно-коричневый оттенок эспрессо. Однако тут есть нюансы, которые определяет форма ваших глаз. Повезло в этом макияже тем, у кого глаза миндалевидной формы, так как с ними можно легко создать большинство образов с подводкой для глаз.

"Для тех, у кого круглые глаза, размытая подводка для глаз подойдет исключительно хорошо. Выбор подводки для глаз, нанесенной "на ночь", может прекрасно улучшить эту форму глаз", — советует Saffron.

Если глаза как бы "перевернутые", консультант рекомендует сосредоточиться на подчеркивании внешних уголков верхней и нижней линий ресниц при нанесении подводки.

"Эта техника поможет улучшить и сбалансировать форму ваших глаз", — говорит Saffron.

Хейли Бибер — поклонница теплых тонов эспрессо-макияжа Фото: Getty Images

При опущенных глазах следует использовать классический эффект подводки "кошачий глаз", которая визуально поднимает глаза.

Если глаза с нависшим веком, то следует в первую очередь наносить черную подводку для глаз по узкой линии.

"Этот метод помогает выделить глаза, не перегружая естественное пространство век", — подчеркивает бьюти-консультант.

Пушистые пенистые ресницы

Завершая создание образа в эспрессо-макияже, Saffron подчеркивает важность ресниц.

"Нанесите тушь, которая придает длину и объем, уделив внимание внешнему углу глаза. Или подумайте об использовании тонких накладных ресниц, чтобы добавить драматизма и трепещущего эффекта", — советует она.

Это, по мнению консультанта, действительно сделает ваши глаза центром внимания.

Кофейные пятна на губах

Чтобы завершить трендовый макияж эспрессо, Saffron рекомендует выбрать в качестве карандаша для губ коричневый оттенок.

"И вуаля, вот он — эспрессо-макияж, пленительный и атмосферный", — завершает свои рекомендации бьюти-эксперт.

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