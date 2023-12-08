50-летняя Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в ультракоротком платье (фото)

Несмотря на то, что в ее семье сейчас не все гладко, Кейт старается переключиться на позитив и активно посещает светские тусовки.

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Британская актриса Кейт Бекинсейл ломает все шаблоны о возрасте, и ее можно смело назвать женским ответом Джареду Лето, который в свои 50 выглядит лет на 20 моложе. Кейт не стесняется носить яркие и дерзкие наряды, которые могут многим показаться неуместными, и продолжает радовать поклонников фотографиями на своей странице в Instagram, показывая, среди прочего, и насыщенную светскую жизнь. Так, Бекинсейл посетила гала-концерт "Женщины в сфере развлечений" журнала Hollywood Reporter в Беверли-Хиллз, а для выхода выбрала очень стильный и смелый ансамбль.

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Актриса выглядела безупречно в белом твидовом мини-платье с длинными рукавами. Под него она обула уже ставшие привычными босоножки-стрипы на высокой платформе и каблуке, украшенных стразами. Образ завершал минималистичный макияж.

С недавних пор Кейт появляется на публике со светлыми волосами. Если раньше многие думали, что это парик, то теперь поневоле начинают предполагать, что она изменила цвет волос и прическу, сделав стрижку каре.

Общаясь с журналистами, актриса выразила признательность за участие в мероприятиях, ориентированных на женщин.

"Это заставляет вас чувствовать, что ваша чаша стала немного полнее", – заявила она, подчеркнув воодушевляющую силу таких встреч.

Сейчас у Бекинсейл – непростое время. Ее 87-летний отчим Рой Баттерсби борется с двумя типами рака. Недавно он перенес "обширный инсульт", что усилило обеспокоенность по поводу личной борьбы за здоровье ее матери Джуди Ло.

Шесть лет назад 76-летней Джуди поставили диагноз давней болезни, на которую Кейт намекнула в своих эмоциональных постах в Instagram.

Будучи преисполнена решимости обеспечить заботу о своих родителях, Кейт заставила их переехать из Великобритании в ее дом в Лос-Анджелесе. У ее биологического отца, покойного британского актера Ричарда Бекинсейла, известного своими ролями в фильмах "Каша" и "Влажность", есть еще одна дочь, 55-летняя Саманта, от Маргарет Брэдли.

Рой, успешный режиссер, известный своей работой над такими британскими хитами, как "Инспектор Морс", "Взломщик" и "Прикосновение инея", очень близок с Кейт. В последние месяцы она открыто рассказывала о проблемах со здоровьем своих родителей, публикуя фотографии матери, находящейся на лечении в больнице. В августе звезда призвала своих подписчиков "принять радость и жизнь, несмотря на горе и болезни".

Отчим и мама Кейт Бекинсейл живут вместе с ней в Лос-Анджелесе

Ее мать, тоже актриса, вышла замуж за Роя в 1997 году, через 18 лет после смерти Ричарда. Крепкая связь Кейт с отчимом всегда была очевидна: фанаты регулярно выражали свое восхищение их близкими отношениями.

Помимо проблем со здоровьем родителей, Кейт переживает потерю любимого кота Клайва, который скончался в июне в возрасте 19 лет.

Ранее Фокус писал, что Кейт сделала тату в честь домашнего любимца.