Джада Пинкетт-Смит призналась, что спасло их с Уиллом Смитом брак
Звездная пара поженилась в 1997 году. Они воспитывают двух общих детей — сына Джейдена и дочь Уиллоу.
52-летняя американская актриса Джада Пинкетт-Смит рассказала, какое событие смогло спасти их с Уиллом Смитом, 55, брак. Об этом пишет Independent.
Оказалось, что поворотным моментом стала драка мужа Джады с ведущим церемонии "Оскар-2022" Крисом Роком.
"Я называю это святой пощечиной, поскольку после нее произошло так много положительного", — рассказывает американская актриса.
По словам Джады, именно этот момент убедил ее в искренности чувств Уилла Смита. Ведь до этого супруги долгие годы думали о разрыве. Теперь актриса уверена, что никогда не оставит своего возлюбленного.
"Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло", — добавила звезда экрана.
Отметим, что на церемонии "Оскар" в 2022 году Крис Рок пошутил о новой "прическе" Джады, которая страдает от алопеции (выпадение волос). Это не понравилось мужу актрисы, он вышел на сцену и дал пощечину ведущему вечера, за что потом поплатился. Уилла Смита исключили из Американской киноакадемии, разорвали ряд контрактов.
Впоследствии сообщалось, что Джада и Уилл разошлись еще в 2016 году. Они не оформляли развод, однако прекратили романтические отношения. Еще через некоторое время актриса призналась, что они находятся в процессе "исцеления".
Напомним, Уилл Смит запускает авторский подкаст.
Также Фокус писал о реакции детей Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит на новости о расставании пары.