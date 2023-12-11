Джада Пинкетт-Смит призналась, что спасло их с Уиллом Смитом брак

Звездная пара поженилась в 1997 году. Они воспитывают двух общих детей — сына Джейдена и дочь Уиллоу.

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52-летняя американская актриса Джада Пинкетт-Смит рассказала, какое событие смогло спасти их с Уиллом Смитом, 55, брак. Об этом пишет Independent.

Оказалось, что поворотным моментом стала драка мужа Джады с ведущим церемонии "Оскар-2022" Крисом Роком.

"Я называю это святой пощечиной, поскольку после нее произошло так много положительного", — рассказывает американская актриса.

По словам Джады, именно этот момент убедил ее в искренности чувств Уилла Смита. Ведь до этого супруги долгие годы думали о разрыве. Теперь актриса уверена, что никогда не оставит своего возлюбленного.

Уилл Смит с женой Фото: Instagram willsmith

"Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло", — добавила звезда экрана.

Отметим, что на церемонии "Оскар" в 2022 году Крис Рок пошутил о новой "прическе" Джады, которая страдает от алопеции (выпадение волос). Это не понравилось мужу актрисы, он вышел на сцену и дал пощечину ведущему вечера, за что потом поплатился. Уилла Смита исключили из Американской киноакадемии, разорвали ряд контрактов.

Крис Рок получил пощечину от Уилла Смита Фото: Getty Images

Впоследствии сообщалось, что Джада и Уилл разошлись еще в 2016 году. Они не оформляли развод, однако прекратили романтические отношения. Еще через некоторое время актриса призналась, что они находятся в процессе "исцеления".

Напомним, Уилл Смит запускает авторский подкаст.

Также Фокус писал о реакции детей Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит на новости о расставании пары.