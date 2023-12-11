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Стиль жизни

Джада Пинкетт-Смит призналась, что спасло их с Уиллом Смитом брак

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, жена уилла смита, драка уилла смита на оскаре, дети уилла смита, развод уилла смита
Фото: Getty Images | Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Звездная пара поженилась в 1997 году. Они воспитывают двух общих детей — сына Джейдена и дочь Уиллоу.

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52-летняя американская актриса Джада Пинкетт-Смит рассказала, какое событие смогло спасти их с Уиллом Смитом, 55, брак. Об этом пишет Independent.

Оказалось, что поворотным моментом стала драка мужа Джады с ведущим церемонии "Оскар-2022" Крисом Роком.

"Я называю это святой пощечиной, поскольку после нее произошло так много положительного", — рассказывает американская актриса.

По словам Джады, именно этот момент убедил ее в искренности чувств Уилла Смита. Ведь до этого супруги долгие годы думали о разрыве. Теперь актриса уверена, что никогда не оставит своего возлюбленного.

Уилл Смит с женой Fullscreen
Уилл Смит с женой
Фото: Instagram willsmith

"Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло", — добавила звезда экрана.

Отметим, что на церемонии "Оскар" в 2022 году Крис Рок пошутил о новой "прическе" Джады, которая страдает от алопеции (выпадение волос). Это не понравилось мужу актрисы, он вышел на сцену и дал пощечину ведущему вечера, за что потом поплатился. Уилла Смита исключили из Американской киноакадемии, разорвали ряд контрактов.

Крис Рок получил пощечину от Уилла Смита Fullscreen
Крис Рок получил пощечину от Уилла Смита
Фото: Getty Images

Впоследствии сообщалось, что Джада и Уилл разошлись еще в 2016 году. Они не оформляли развод, однако прекратили романтические отношения. Еще через некоторое время актриса призналась, что они находятся в процессе "исцеления".

Напомним, Уилл Смит запускает авторский подкаст.

Также Фокус писал о реакции детей Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит на новости о расставании пары.