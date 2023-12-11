Джада Пінкетт-Сміт зізналася, що врятувало їхній з Віллом Смітом шлюб

Зіркова пара одружилася у 1997 році. Вони виховують двох спільних дітей — сина Джейдена та доньку Віллоу.

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52-річна американська акторка Джада Пінкетт-Сміт розповіла, яка подія змогла врятувати їхній з Віллом Смітом, 55, шлюб. Про це пише Independent.

Виявилося, що поворотним моментом стала бійка чоловіка Джади з ведучим церемонії "Оскар-2022" Крісом Роком.

"Я називаю це святим ляпасом, оскільки після нього сталося так багато позитивного", — розповідає американська акторка.

За словами Джади, саме цей момент переконав її у щирості почуттів Вілла Сміта. Адже до того подружжя довгі роки думало про розрив. Тепер акторка впевнена, що ніколи не залишить свого коханого.

Вілл Сміт з дружиною Фото: Instagram willsmith

"Хто знає, якими були б наші стосунки, якби цього не сталося", — додала зірка екрану.

Зазначимо, що на церемонії "Оскар" у 2022 році Кріс Рок пожартував про нову "зачіску" Джади, яка страждає від алопеції (випадіння волосся). Це не сподобалося чоловіку акторки, він вийшов на сцену та дав ляпаса ведучому вечора, за що потім поплатився. Вілла Сміта виключили з Американської кіноакадемії, розірвали низку контрактів.

Кріс Рок отримав ляпаса від Вілла Сміта Фото: Getty Images

Згодом повідомлялося, що Джада та Вілл розійшлися ще у 2016 році. Вони не оформлювали розлучення, проте припинили романтичні стосунки. Ще через певний час акторка зізналася, що вони перебувають у процесі "зцілення".

Нагадаємо, Вілл Сміт запускає авторський подкаст.

Також Фокус писав про реакцію дітей Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт на новини про розставання пари.