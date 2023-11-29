Дружина Вілла Сміта розкрила нові деталі їхніх стосунків (відео)

Попри те, що раніше повідомлялося про розлучення пари ще у 2016 році, наразі вони намагаються "зцілюватися".

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52-річна американська акторка Джада Пінкетт-Сміт розкрила нові подробиці своїх стосунків з Віллом Смітом, 55. Про це зірка екрану розповіла у свіжому епізоді "Шоу Дрю Беррімор".

Попри те, що вона та зірка "Короля Річарда" розсталися у 2016 році, акторка наголосила, що їхній шлюб залишається недоторканим.

"Ми залишимося разом назавжди", — сказала вона Дрю Беррімор.

"Я намагалася. Ми намагалися", — додала Пінкетт-Сміт, судячи з усього, згадуючи їхній розрив і свій роман зі співаком Августом Альсіною, 31, про що стало відомо у 2020 році.

Джада Пінкетт-Сміт

Рекламуючи свої мемуари "Гідно", Джада розповіла у жовтні 2023, що вони з Віллом Смітом "пообіцяли, що ніколи не буде причин" для розлучення, тому вони все ще працюють над своїми стосунками, хоча з 2016 року фактично не перебувають у шлюбі.

Також знаменитість сказала, що розставання її та Вілла було саме тим, що їм було потрібно.

"Що стосується Вілла, то мої з ним стосунки, ви знаєте, ми пройшли через цей довгий період розлуки… щоб подорожувати окремо і подорожувати разом", — пояснила Джада.

Вілл Сміт з родиною Фото: Getty Images

Зіркова пара перебуває у шлюбі з 1997 року. Вони виховують двох спільних дітей — доньку Віллоу та сина Джейдена.

Нагадаємо, Вілл Сміт з дружиною "перебувають у процесі зцілення", попри новини про їхнє розлучення.

Також Фокус писав про реакцію дітей Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт на розрив їхніх батьків.