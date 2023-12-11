Один фасон – разные цвета: секреты стиля Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон настолько любит некоторые свои наряды, что заказывает их в разных цветах.

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Как доказала принцесса стиля Кейт Миддлтон: если что-то вам очень идет, то стоит заказать еще несколько вещей такого же цвета, но в разной цветовой гамме. Особенно она любит элегантные брючные костюмы и платья-пальто. О секретах стиля принцессы Уэльской рассказал Daily Mail.

Кейт Миддлтон, как свидетельствуют многочисленные фото, отдает предпочтение гладким лаконичным силуэтам в приятных оттенках. Она знает, что ей идет, и не отходит далеко от ключевых вещей своего гардероба – именно поэтому она склонна концентрироваться на нескольких вещах в двух, трех и даже четырех разных оттенках.

Среди наиболее примечательных — платье "Кейт" от Эмилии Викстед, названное в ее честь после того, как принцесса попросила повторить эту популярную модель в лавандовом, темно-синем, оливково-зеленом и бирюзовом цветах.

Также ее знак распространился и на строгие костюмы, которые в последнее время занимают лидирующие позиции в гардеробе Кейт, причем один из костюмов Александра МакКуина представлен в оттенках розового, белого, темно-синего и бирюзового.

Каждый оттенок придает любимому силуэту принцессы Уэльской новое дыхание.

Платье Эмилии Викстед "Кейт"

Платье Эмилии Викстед "Кейт" с длинными рукавами и поясом на талии впервые было замечено в лавандовом цвете в октябре 2018 года, когда Кэтрин присутствовала на Глобальном министерском саммите по психическому здоровью в Лондоне.

Платье от Эмилии Викстед

Менее чем через год оливково-зеленая версия сшитого на заказ платья была одета на открытие Центра Анны Фрейд в Лондоне, хотя вырез был немного изменен.

Платье от Эмилии Викстед Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Следующим был темно-синий цвет в ноябре 2019 года, когда принцесса Уэльская присутствовала на открытии Национального фонда по чрезвычайным ситуациям, а в ноябре 2023 года знакомое платье А-силуэта было замечено снова, но на этот раз в бирюзовом цвете и с более длинным подолом, чтобы приветствовать шведскую принцессу Викторию и ее мужа, принца Дэниела.

Брючный костюм от Alexander McQueen

Сшитые на заказ брюки и однобортный жакет в тон стали для Кейт альтернативой приталенным платьям прошлого.

Впервые она выбрала белоснежную версию в марте 2022 года во время тура по Ямайке, добавив ярких красок с помощью оранжевой блузки Ridley London и такой же сумки. После она носила этот же костюм, но с белым топом.

Брючный костюм от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Несколько месяцев спустя Кэтрин на встрече за круглым столом, которую она организовала с Центром раннего детства Королевского фонда, выбрала розовый цвет.

Брючный костюм от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Брючный костюм от Alexander McQueen Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Брючный костюм от Alexander McQueen Фото: Getty Images

В ноябре 2022 года по прибытии в Бостон костюм был повторен в темно-синем цвете, а потом и в бирюзовом оттенке.

Платье-пальто от Emilia Wickstead

Платье-пальто – это еще один любимый предмет гардероба Кейт Миддлтон. И она предпочитает заказывать его у Эмилии Викстед.

Платье-пальто от Emilia Wickstead Фото: Getty Images

Элегантное длинное платье-пальто стало одним из самых любимых модных стилей Кейт. Впервые его переняла принцесса Диана в 1980-х годах. Перекрещенный лиф с аккуратными лацканами, зауженной талией и расклешенной юбкой от Эмилии Викстед стал неизменным фаворитом Кэтрин и ее неоднократно носила в разных цветах.

Платье-пальто от Emilia Wickstead Фото: Getty Images

Ее первый выход в этом стиле платья-пальто состоялся в 2012 году на параде в честь Дня Святого Патрика в изумрудно-зеленом цвете, в сочетании с шоколадно-коричневой шляпой Lock & Co и брошью с трилистником.

Платье-пальто от Emilia Wickstead

После она носила бледно-голубую версию, и темно-розовую на вечеринке в саду Букингемского дворца в 2022 году.

Пальто миди Eponine London

Такое пальто Кейт носила в Глазго в 2021 году, выбрав лестный кобальтово-синий цвет.

Пальто миди Eponine London Фото: Getty Images

Пальто миди Eponine London Фото: Getty

Платье-пальто Eponine было также выбрано для прошлогоднего концерта рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, на этот раз в праздничном бордовом цвете.

Розовое платье Alexander McQueen

Это стильное розовое платье Кейт надевала на Trooping the Color в 2017 году.

Платье Alexander McQueen

В следующем году Кэтрин надела малиново-розовое платье на свадьбу принцессы Евгении Веддинг, но версию с более пышными рукавами.

Платье-пальто Alexander McQueen

Платье-пальто McQueen было элегантным выбором для крещения Шарлотты в 2015 году.

Платье-пальто Alexander McQueen Фото: Getty

Этот же силуэт появился на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл три года спустя.

Платье-пальто Alexander McQueen Фото: Getty

Позже, доказав, что классический крой может выдержать испытание временем, Кейт носила такое же платье-пальто, но бледно-голубого цвета, на службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевских ВВС в июле 2018 года.

Платье Preen Finella

Стильное платье Finella ярко-красного цвета было надето для визита в Канаду в 2016 году.

Платье Preen Finella

Черная версия платья Finella появилось на церемонии Place2be Awards в 2016 году.

Платье Preen Finella

Пальто с бантом Catherine Walker

Это пальто с бантом от Кэтрин Уокер Кейт Миддлтон надевала на похороны принца Филиппа в 2021 году.

Пальто с бантом Catherine Walker Фото: Getty Images

Пальто с бантом Catherine Walker Фото: Getty Images

Совсем другой цвет был выбран для совсем другого случая в том же году. На этот раз Кейт надела красное пальто с бантом от Кэтрин Уокер на службу рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве.

Двубортное пальто Catherine Walker

На День Святого Патрика в 2017 году Кейт облачилась в пальто от Кэтрин Уокер с бархатными манжетами и лацканами и шляпу Lock & Co.

Двубортное пальто Catherine Walker

Современный крой и золотые пуговицы придали ансамблю царственный вид, что сделало его очевидным выбором для повторения в другом цвете, как мы видели на рождественской службе в Сандрингеме в 2018 году.

Двубортное пальто Catherine Walker Фото: Getty Images

Кейт носила двубортное пальто в бордовом оттенке и дополнила образ повязкой на голову.

Плиссированное платье от Emilia Wickstead

Это плиссированное платье от ее любимого дизайнера Эмилии Уикстед было фаворитом принцессы Уэльской, и она неоднократно носила его как в розовом, так и в бирюзовом оттенках. Кейт сначала надевала его на официальный юбилейный обед королевы в Виндзорском замке, а затем снова надела его 11 дней спустя на вечеринку в саду Букингемского дворца.

Плиссированное платье от Emilia Wickstead

Этот наряд имел такой успех, что его снова использовали в бирюзовом цвете для тура по Новой Зеландии в 2014 году, а затем носили в центр лечения наркозависимости.

Блейзер Duchess от Smythe

Кэтрин часто носила пиджак Smythe Duchess темно-синего цвета, когда была герцогиней Кембриджской, и в итоге бренд назвал его в честь Кейт – "Герцогиня" (Duchess).

Блейзер Duchess от Smythe

Изготовленный на заказ блейзер впервые был представлен в 2011 году, всего через несколько месяцев после того, как Кейт отправилась в тур по Канаде.

Позже в 2016 году Кейт Миддлтон снова носила этот блейзер, но уже оливково-зеленого оттенка.

Платье-пальто от Catherine Walker

Это платье-пальто от Кэтрин Уокер Кейт впервые надевала в 2011 году в зоопарке Калгари.

Платье-пальто от Catherine Walker Фото: Getty

Его снова видели в Берлине в 2017 году, на этот раз в васильковом цвете.

Платье-пальто от Catherine Walker

А во время тура по Канаде Кейт Миддлтон выбрала этот же наряд, но ярко-красного цвета для последнего дня тура королевской четы по Канаде в 2011 году.

Напомним, анонсируя службу Рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, Кейт Миддлтон появилась в нарядном пиджаке, расшитом жемчугом.