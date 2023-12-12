12 декабря 2023 года: Александра Иерусалимского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также лениться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Александра Иерусалимского. Он жил во II веке, был пастором и учеником Климента Александрийского. Однажды в Иерусалиме Александр поклонился святым местам, после чего начал слышать откровения Господа. Тогда он понял, что ему суждено было стать помощником патриарха Наркиса. После смерти патриарха Александр возглавил церковь. Когда императором стал Декий, святого бросили в тюрьму из-за его веры, где он и умер.

В мире 12 декабря отмечают День благотворительности и Международный день нейтралитета.

В Украине 12 декабря — День Сухопутных войск Украины.

Что нельзя делать 12 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

лениться;

игнорировать свои страхи.

Народные поверья и приметы:

если снежные хлопья становятся большими, то грядет потепление;

снегопад в этот день был хорошей приметой – будет хороший урожай хлеба в следующем году;

если звезда багряная, то день ясный, но ветреный;

дым из дымохода столбом – к морозу, стелется по земле – к потеплению;

звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели.

День ангела празднуют:

Александр, Спиридон, Ферапонт.

Родились в этот день:

1761 год — Мария Тюссо, скульптор, основательница музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.

А также в этот день:

1974 год — состоялась премьера фильма "Крестный отец 2";

2008 год — Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении;

2015 год — принято Парижское соглашение об изменении климата (подписано 22 апреля 2016 года);

2021 год — нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом по автогонкам в классе "Формула-1".