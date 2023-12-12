12 грудня 2023 року: Олександра Єрусалимського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також лінуватися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Олександра Єрусалимського. Він жив у II столітті, був пастором і учнем Климента Олександрійського. Одного разу в Єрусалимі Олександр поклонився святим місцям, після чого почав чути одкровення Господа. Тоді він зрозумів, що йому судилося стати помічником патріарха Наркіса. Після смерті патріарха Олександр очолив церкву. Коли імператором став Декій, святого кинули до в'язниці через його віру, де він і помер.

У світі 12 грудня відзначають День благодійності та Міжнародний день нейтралітету.

В Україні 12 грудня — День Сухопутних військ України.

Що не можна робити 12 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

лінуватися;

ігнорувати свої страхи.

Народні повір'я та прикмети:

якщо снігові пластівці стають великими, то гряде потепління;

снігопад цього дня був гарною прикметою — буде гарний урожай хліба наступного року;

якщо зірка багряна, то день ясний, але вітряний;

дим із димоходу стовпом — до морозу, стелиться по землі — до потепління;

зірки яскраві — до похолодання, тьмяні — до відлиги.

День ангела святкують:

Олександр, Спиридон, Ферапонт.

Народилися в цей день:

1761 рік — Марія Тюссо, скульпторка, засновниця музею воскових фігур мадам Тюссо в Лондоні.

А також у цей день:

1974 рік — відбулася прем'єра фільму "Хрещений батько 2";

2008 рік — Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення;

2015 рік — ухвалено Паризьку угоду про зміну клімату (підписано 22 квітня 2016 року);

2021 рік — нідерландський автогонщик Макс Ферстаппен уперше став чемпіоном з автоперегонів у класі "Формула-1".