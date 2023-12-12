Бьянка Цензори в микро-бикини с кошкой в руках вышла в свет и потроллила Ким Кардашьян

Своим образом Бьянка напомнила всем историю неудачного знакомства Ким Кардашьян с кошкой Карла Лагерфельда.

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28-летняя жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори во время нового вечернего выхода в Майами не только выгуляла очередной очень откровенный ансамбль, но и уколола бывшую своего мужа Ким Кардашьян, пишет Daily Mail.

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Бьянка Цензори вырвалась из-под контроля Канье Уэста и улетела в Австралию

Во время очередного похода с Канье на вечеринку Бьянка надела серебристое микро-бикини и шапочку-шлем, а на ногах у нее были прозрачные туфли с меховой отделкой. Образ завершала большая игрушечная кошка, которую Цензори прижимала к груди.

Ее супруг был в черном ансамбле, накинув сверху кожаное пальто, высокие перчатки из кожи, а на голове у него была черный лонгслив с длинными рукавами.

Бьянка Цензори с плюшевым котом на публике

Многие в новом образе Цензори усмотрели отсылку к истории с Ким Кардашьян и кошкой дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт. Когда звезда реалити-шоу готовилась к Met Gala 2023, она очень хотела выйти на красную дорожку с животным в руках. Однако Шупетт не была настроена на подобный тандем и чуть не укусила Ким во время знакомства. Ни о каком совместном походе на бал больше речи не было.

Знакомство Шуппет и Ким Крадашьян не задалось

Бьянка, вышедшая замуж за Канье в декабре прошлого года, ранее критиковала Ким и обвинила ее в том, что она поставила безопасность своих детей "под угрозу" после того, как заявила, что Уэст жил в квартире без охраны.

В реалити-шоу Кардашьян, кроме этого, рассказала, что он не нанимает шеф-повара или няню, предпочитая вместо этого более простую жизнь после переезда из комплекса в Калабасасе стоимостью 60 миллионов долларов. При этом ее старшая дочь Норт заявляла, что ей очень нравится, как живет ее отец.

Позже источники, близкие к Цензори, опровергли слова Ким, заявив, что пара всегда под охраной и уже не живет в той квартире.

"Бьянка считает, что со стороны Ким было довольно безвкусно разгласить эту информацию о Кардашьянах, и тем самым она фактически поставила под угрозу безопасность своих детей. Общественность не должна знать, что их дети в любой момент останутся без защиты", – объяснил журналистам друг жены Уэста.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори выгуляла в Майами телесное боди.