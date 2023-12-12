Б'янка Цензорі в мікробікіні з кішкою в руках вийшла у світ і потролила Кім Кардаш'ян

Своїм образом Б'янка нагадала всім історію невдалого знайомства Кім Кардаш'ян з кішкою Карла Лагерфельда.

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28-річна дружина американського репера Каньє Веста Б'янка Цензорі під час нового вечірнього виходу в Маямі не тільки вигуляла черговий дуже відвертий ансамбль, а й вколола колишню свого чоловіка Кім Кардаш'ян, пише Daily Mail.

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Б'янка Цензорі вирвалася з-під контролю Каньє Веста і полетіла до Австралії

Під час чергового походу з Каньє на вечірку Б'янка одягла сріблясте мікробікіні та шапочку-шолом, а на ногах у неї були прозорі туфлі з хутряною обробкою. Образ завершувала велика іграшкова кішка, яку Цензорі притискала до грудей.

Її чоловік був у чорному ансамблі, накинувши зверху шкіряне пальто, високі рукавички зі шкіри, а на голові у нього був чорний лонгслів з довгими рукавами.

Б'янка Цензорі з плюшевим котом на публіці

Багато хто в новому образі Цензорі угледів відсилання до історії з Кім Кардаш'ян і кішкою дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт. Коли зірка реаліті-шоу готувалася до Met Gala 2023, вона дуже хотіла вийти на червону доріжку з твариною в руках. Однак Шупетт не була налаштована на подібний тандем і мало не вкусила Кім під час знайомства. Ні про який спільний похід на бал більше не йшлося.

Знайомство Шуппет і Кім Крадашьян не задалося

Б'янка, яка вийшла заміж за Каньє в грудні минулого року, раніше критикувала Кім і звинуватила її в тому, що вона поставила безпеку своїх дітей "під загрозу" після того, як заявила, що Вест жив у квартирі без охорони.

У реаліті-шоу Кардаш'ян, окрім цього, розповіла, що він не наймає шеф-кухаря або няню, віддаючи перевагу натомість простішому життю після переїзду з комплексу в Калабасасі вартістю 60 мільйонів доларів. При цьому її старша дочка Норт заявляла, що їй дуже подобається, як живе її батько.

Пізніше джерела, близькі до Цензорі, спростували слова Кім, заявивши, що пара завжди під охороною і вже не живе в тій квартирі.

"Б'янка вважає, що з боку Кім було досить нерозсудливо розголосити цю інформацію про Кардаш'янів, і тим самим вона фактично поставила під загрозу безпеку своїх дітей. Громадськість не повинна знати, що їхні діти в будь-який момент залишаться без захисту", — пояснив журналістам друг дружини Веста.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі вигуляла в Маямі тілесне боді.