Актриса Кэт Деннингс, звезда сериала "Две девицы на мели", вышла замуж

Избранником звезды стал музыкант Эндрю В. К., а на церемонии присутствовали Маколей Калкин и Бренда Сонг.

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Актриса Кэт Деннингс, 37-летняя звезда сериалов "Две девицы на мели" и "Ванда/Вижен" вышла замуж за своего бойфренда, музыканта мультиинструменталиста Andrew W.K. Свадьба прошла в их доме в Лос-Анджелесе, а на свадьбе присутствовали их друзья Маколей Калкин и Бренда Сонг. Об этом пишет PEOPLE.

Снимками со свадьбы Кэт поделилась в своем Instagram.

Кэт Деннингс и Эндрю В. К.

Для церемонии она выбрала винтажное кружевное платье Alexander McQueen кремового оттенка, сказав, что отказалась от традиционного белого свадебного платья осознанно.

"Я поняла, что, будучи очень бледной, я категорически не нравилась себе в белом", — сказала актриса, признавшись, что, перебрав массу вариантов, остановилась на "самом идеальном" винтажном платье.

Кэт Деннингс и Эндрю В. К.

Образ она дополнила свадебной диадемой и длинной вуалью. Кэт призналась, что познакомилась с Эндрю при "мистических обстоятельствах". Их роман начался два года назад.

"Быстро стало очевидно, что мы созданы друг для друга. Года три назад Эндрю впервые приехал ко мне в гости. В конце его путешествия мы и представить себе не могли, что когда-нибудь расстанемся. На самом деле мы сделали друг другу предложение на кухне в день встречи", — призналась актриса.

Кэт Деннингс и Эндрю В. К.

Вместо большой церемонии пара выбрала интимную свадьбу на 15 человек в своей резиденции, что стало отражением их сентиментальной помолвки .

"Мы поняли, что небольшая домашняя свадьба слишком уютная и милая, чтобы перед ней устоять. Плюс все наши вещи были там, так что нам не пришлось ничего паковать", — пошутила актриса.

Деннингс и Эндрю объявили о своей помолвке в Instagram в мае 2021 года, всего через неделю после объявления о том, что они встречаются.

Напомним, Кэт Деннингс прославилась ролью в сериалах "Две девицы на мели" и "Куколка", но дебютировала она в юном возрасте в популярном сериале НВО "Секс в большом городе". В одной из серий она сыграла богатую капризную наследницу, для которой Саманта должна организовать пышную вечеринку.