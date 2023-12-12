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Стиль життя

Акторка Кет Деннінгс, зірка серіалу "Дві дівчини без копійчини", вийшла заміж

Кет Деннінгс, Кет Деннінгс весілля, весілля 2023, Ендрю В. К.
Фото: Instagram Kat Dennings | Кет Деннінгс і Ендрю В. К.

Обранцем зірки став музикант Ендрю В. К., а на церемонії були присутні Маколей Калкін і Бренда Сонг.

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Акторка Кет Деннінгс, 37-річна зірка серіалів "Дві дівчини без копійчини" і "Ванда/Віжен" вийшла заміж за свого бойфренда, музиканта-мультиінструменталіста Andrew W.K. Весілля відбулося в їхньому будинку в Лос-Анджелесі, а на весіллі були присутні їхні друзі Маколей Калкін і Бренда Сонг. Про це пише PEOPLE.

Знімками з весілля Кет поділилася у своєму Instagram.

Кет Деннінгс і Ендрю В. К.

Для церемонії вона вибрала вінтажну мереживну сукню Alexander McQueen кремового відтінку, сказавши, що відмовилася від традиційної білої весільної сукні усвідомлено.

"Я зрозуміла, що, будучи дуже блідою, я категорично не подобалася собі в білому", — сказала акторка, зізнавшись, що, перебравши безліч варіантів, зупинилася на "найідеальнішій" вінтажній сукні.

Кет Деннінгс і Ендрю В. К.

Образ вона доповнила весільною діадемою і довгою вуаллю. Кет зізналася, що познайомилася з Ендрю за "містичних обставин". Їхній роман почався два роки тому.

"Швидко стало очевидно, що ми створені одне для одного. Роки три тому Ендрю вперше приїхав до мене в гості. Наприкінці його подорожі ми й уявити собі не могли, що коли-небудь розлучимося. Насправді ми освідчилися одне одному на кухні в день зустрічі", — зізналася акторка.

Кет Деннінгс і Ендрю В. К.

Замість великої церемонії пара обрала інтимне весілля на 15 осіб у своїй резиденції, що стало відображенням їхніх сентиментальних заручин.

"Ми зрозуміли, що невелике домашнє весілля надто затишне і миле, щоб перед ним встояти. Плюс усі наші речі були там, тож нам не довелося нічого пакувати", — пожартувала актриса.

Деннінгс і Ендрю оголосили про свої заручини в Instagram у травні 2021 року, лише через тиждень після оголошення про те, що вони зустрічаються.

Нагадаємо, Кет Деннінгс прославилася роллю в серіалах "Дві дівчини без копійчини" і "Лялечка", але дебютувала вона в юному віці в популярному серіалі НВО "Секс і місто". В одній із серій вона зіграла багату примхливу спадкоємицю, для якої Саманта повинна організувати пишну вечірку.