Индийский "принц вакцинаций" купил самый дорогой дом Лондона

Адар Пунавалла управляет Индийским институтом сывороток и вакцин, и его семья финансировала исследования в Оксфорде.

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Индийский миллиардер Адар Пунавалла, прозванный "принцем вакцинаций" из-за деятельности его семьи, в этом году стал владельцем "самого дорогого дома в Лондоне", заплатив 138 миллионов фунтов стерлингов за особняк в элитном районе Мэйфэр возле Гайд-парка. Об этом пишет Daily Mail.

Дом площадью 5000 квадратных футов стал второй самой дорогой продажей недвижимости в Лондоне за всю историю. При этом семья Пунавалла не планирует переезжать в Великобританию навсегда. Роскошный особняк Аберконвэй они купили, чтобы дом служил базой "для компании и семьи, когда они будут в Великобритании".

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Ранее Адар арендовал этот исторический особняк за 50 тысяч фунтов в неделю.

Адар Пунавалла заключил сделку с Доминикой Кульчик, дочерью самого богатого человека Польши Яна Кульчика, о покупке Aberconway House — дома площадью 25 000 квадратных футов 1920-х годов недалеко от Гайд-парка.

Aberconway House Фото: Google Maps

По данным агентов по элитной недвижимости, такая цена делает эту недвижимость вторым самым дорогим домом, когда-либо проданным в Лондоне, и самой крупной сделкой года.

По словам людей, знакомых со сделкой, недвижимость будет приобретена компанией Serum Life Sciences, британским филиалом Индийского института сывороток семьи Пунавалла.

Согласно сообщениям, г-жа Кульчик купила пятиэтажный особняк из красного кирпича за 57 миллионов фунтов стерлингов три года назад.

Адар Пунавалла, у которого двое детей, и который получил образование в школе Святого Эдмунда в Кентербери и в Вестминстерском университете, с 2021 года арендует недвижимость, внесенную в список II категории. По слухам, Адар Пунавалла владеет картинами Пикассо, Дали, Рембрандта и Рубенса, а также парком из около 35 редких автомобилей.

Адар Пунавалла Фото: Getty Images

Следующей крупнейшей сделкой 2023 года, по словам агентов, стала покупка Hanover Lodge за 113 миллионов фунтов стерлингов. Семейный офис миллиардера группы "Эссар" Рави Руиа купил особняк в Риджентс-парке, который был ранее связан с российским инвестором в недвижимость Андреем Гончаренко.

Самой дорогой продажей дома в столице стал дом 2-8a Rutland Gate, проданный в январе 2020 года. Его продал наследный принц Саудовской Аравии Султан бин Абдель Азиз Хуэй Ка Яну, основателю и председателю Evergrande за рекордные 210 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас недвижимость опять выставлена на продажу, но слишком обветшала.

Пунавалла, который принял руководство Институтом сывороток от своего отца в 2011 году, арендовал недвижимость, внесенную в список II степени, в 2021 году за более чем 50 000 фунтов стерлингов в неделю.

Впечатляющая резиденция из красного кирпича названа в честь Генри Дункана Макларена, также известного как барон Аберконвей, промышленника начала века, построившего особняк на Гросвенор-сквер.

Лондонская сделка последовала за многомиллионными инвестициями компании Адара Пунаваллы в исследовательские и производственные мощности по производству вакцин недалеко от Оксфорда.

В 2021 году семья пообещала Оксфордскому университету выделить 50 миллионов фунтов стерлингов на строительство нового исследовательского центра вакцин, произведя сотни миллионов доз вакцины Oxford/AstraZeneca.

Напомним, ранее стало известно, что неназванный богач из Восточной Европы купил самый дорогой пентхаус в мире. Парадокс в том, что роскошные апартаменты в Дубае еще не построены.