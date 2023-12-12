Индийский "принц вакцинаций" купил самый дорогой дом Лондона
Адар Пунавалла управляет Индийским институтом сывороток и вакцин, и его семья финансировала исследования в Оксфорде.
Индийский миллиардер Адар Пунавалла, прозванный "принцем вакцинаций" из-за деятельности его семьи, в этом году стал владельцем "самого дорогого дома в Лондоне", заплатив 138 миллионов фунтов стерлингов за особняк в элитном районе Мэйфэр возле Гайд-парка. Об этом пишет Daily Mail.
Дом площадью 5000 квадратных футов стал второй самой дорогой продажей недвижимости в Лондоне за всю историю. При этом семья Пунавалла не планирует переезжать в Великобританию навсегда. Роскошный особняк Аберконвэй они купили, чтобы дом служил базой "для компании и семьи, когда они будут в Великобритании".Важно
Ранее Адар арендовал этот исторический особняк за 50 тысяч фунтов в неделю.
Адар Пунавалла заключил сделку с Доминикой Кульчик, дочерью самого богатого человека Польши Яна Кульчика, о покупке Aberconway House — дома площадью 25 000 квадратных футов 1920-х годов недалеко от Гайд-парка.
По данным агентов по элитной недвижимости, такая цена делает эту недвижимость вторым самым дорогим домом, когда-либо проданным в Лондоне, и самой крупной сделкой года.
По словам людей, знакомых со сделкой, недвижимость будет приобретена компанией Serum Life Sciences, британским филиалом Индийского института сывороток семьи Пунавалла.
Согласно сообщениям, г-жа Кульчик купила пятиэтажный особняк из красного кирпича за 57 миллионов фунтов стерлингов три года назад.
Адар Пунавалла, у которого двое детей, и который получил образование в школе Святого Эдмунда в Кентербери и в Вестминстерском университете, с 2021 года арендует недвижимость, внесенную в список II категории. По слухам, Адар Пунавалла владеет картинами Пикассо, Дали, Рембрандта и Рубенса, а также парком из около 35 редких автомобилей.
Следующей крупнейшей сделкой 2023 года, по словам агентов, стала покупка Hanover Lodge за 113 миллионов фунтов стерлингов. Семейный офис миллиардера группы "Эссар" Рави Руиа купил особняк в Риджентс-парке, который был ранее связан с российским инвестором в недвижимость Андреем Гончаренко.
Самой дорогой продажей дома в столице стал дом 2-8a Rutland Gate, проданный в январе 2020 года. Его продал наследный принц Саудовской Аравии Султан бин Абдель Азиз Хуэй Ка Яну, основателю и председателю Evergrande за рекордные 210 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас недвижимость опять выставлена на продажу, но слишком обветшала.
Пунавалла, который принял руководство Институтом сывороток от своего отца в 2011 году, арендовал недвижимость, внесенную в список II степени, в 2021 году за более чем 50 000 фунтов стерлингов в неделю.
Впечатляющая резиденция из красного кирпича названа в честь Генри Дункана Макларена, также известного как барон Аберконвей, промышленника начала века, построившего особняк на Гросвенор-сквер.
Лондонская сделка последовала за многомиллионными инвестициями компании Адара Пунаваллы в исследовательские и производственные мощности по производству вакцин недалеко от Оксфорда.
В 2021 году семья пообещала Оксфордскому университету выделить 50 миллионов фунтов стерлингов на строительство нового исследовательского центра вакцин, произведя сотни миллионов доз вакцины Oxford/AstraZeneca.
Напомним, ранее стало известно, что неназванный богач из Восточной Европы купил самый дорогой пентхаус в мире. Парадокс в том, что роскошные апартаменты в Дубае еще не построены.