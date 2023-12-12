Індійський "принц вакцинацій" купив найдорожчий будинок Лондона

Адар Пунавалла керує Індійським інститутом сироваток і вакцин, і його сім'я фінансувала дослідження в Оксфорді.

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Індійський мільярдер Адар Пунавалла, якого прозвали "принцом вакцинацій" через діяльність його сім'ї, цього року став власником "найдорожчого будинку в Лондоні", заплативши 138 мільйонів фунтів стерлінгів за маєток в елітному районі Мейфер біля Гайд-парку. Про це пише Daily Mail.

Будинок площею 5000 квадратних футів став другим найдорожчим продажем нерухомості в Лондоні за всю історію. Водночас сім'я Пунавалла не планує переїжджати до Великої Британії назавжди. Розкішний особняк Аберконвей вони купили, щоб будинок слугував базою "для компанії та сім'ї, коли вони будуть у Великій Британії".

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Раніше Адар орендував цей історичний особняк за 50 тисяч фунтів на тиждень.

Адар Пунавалла уклав угоду з Домінікою Кульчик, дочкою найбагатшої людини Польщі Яна Кульчика, про купівлю Aberconway House — будинку площею 25 000 квадратних футів 1920-х років неподалік від Гайд-парку.

Aberconway House Фото: Google Maps

За даними агентів з елітної нерухомості, така ціна робить цю нерухомість другим найдорожчим будинком, коли-небудь проданим у Лондоні, і найбільшою угодою року.

За словами людей, знайомих з угодою, нерухомість буде придбана компанією Serum Life Sciences, британською філією Індійського інституту сироваток сім'ї Пунавалла.

Згідно з повідомленнями, пані Кульчик купила п'ятиповерховий особняк із червоної цегли за 57 мільйонів фунтів стерлінгів три роки тому.

Адар Пунавалла, у якого двоє дітей і який здобув освіту в школі Святого Едмунда в Кентербері та у Вестмінстерському університеті, з 2021 року орендує нерухомість, внесену до списку II категорії. З чуток, Адар Пунавалла володіє картинами Пікассо, Далі, Рембрандта і Рубенса, а також парком із приблизно 35 рідкісних автомобілів.

Адар Пунавалла Фото: Getty Images

Наступною найбільшою угодою 2023 року, за словами агентів, стала купівля Hanover Lodge за 113 мільйонів фунтів стерлінгів. Сімейний офіс мільярдера групи "Ессар" Раві Руїа купив особняк у Ріджентс-парку, який був раніше пов'язаний із російським інвестором у нерухомість Андрієм Гончаренком.

Найдорожчим продажем будинку в столиці став будинок 2-8a Rutland Gate, проданий у січні 2020 року. Його продав спадкоємний принц Саудівської Аравії Султан бін Абдель Азіз Хуей Ка Яну, засновнику і голові Evergrande за рекордні 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Зараз нерухомість знову виставлена на продаж, але занадто занепала.

Пунавалла, який перейняв керівництво Інститутом сироваток від свого батька 2011 року, орендував нерухомість, внесену до списку II ступеня, 2021 року за понад 50 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Приголомшливу резиденцію з червоної цегли названо на честь Генрі Дункана Макларена, також відомого як барон Аберконвей, промисловця початку століття, який побудував особняк на Гросвенор-сквер.

Лондонська угода послідувала за багатомільйонними інвестиціями компанії Адара Пунавалли в дослідницькі та виробничі потужності з виробництва вакцин недалеко від Оксфорда.

2021 року сім'я пообіцяла Оксфордському університету виділити 50 мільйонів фунтів стерлінгів на будівництво нового дослідницького центру вакцин, виробивши сотні мільйонів доз вакцини Oxford/AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що неназваний багач зі Східної Європи купив найдорожчий пентхаус у світі. Парадокс у тому, що розкішні апартаменти в Дубаї ще не побудовані.