Сорвал портрет королевы со стены: ведущий Top Gear рассказал о диких вечеринках принца Гарри

Пэдди МакГиннесс рассказал, как веселился в подпольном клубе в Челси с Гарри.

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Принц Гарри сорвал со стены плакат с изображением своей бабушки, королевы Елизаветы, во время "дикой вечеринки" много лет назад, заявил телеведущий Пэдди МакГиннесс Top Gear. По его словам, в юности младший брат принца Уильяма умел веселиться, и тогда развлекался с участниками группы One Direction и группой футболистов. Клуб, куда явился принц, является тайным заведением для избранных и в обычном списке ресторанов, пабов и клубов, которые предпочитают в королевской семье, его не увидишь. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя звезда Top Gear, телеведущий Пэдди МакГиннесс рассказал про "дикую" вечеринку в подпольном клубе в Челси, где он был с принцем Гарри, участниками группы One Direction и группой футболистов.

Пэдди МакГиннесс рассказал о вечеринке с прицем Гарри

Выступая в подкасте Restless Natives, МакГиннесс сказал, что вечеринка проходила в лондонском клубе, где "происходило всякое".

По словам Пэдди, принц Гарри срывал с него футболку, лез с поцелуями, а затем "сорвал фотографию королевы со стены и сказал: "Я не могу допустить, чтобы она смотрела, как я делаю это".

Он не сообщил, когда это произошло, но рассказал ведущим подкаста Гордону Смарту и Мартину Компстону , что в клубе есть "секретная дверь", которую могут использовать лишь приглашенные, которые уже бывали в клубе и которая окружена камерами наблюдения.

"Меня похлопали по плечу, и это был принц Гарри… Я подумал, что это безумие. Он то появлялся, то исчезал. В конце я разговаривал с одним из парней из службы безопасности, а Гарри срывал с меня футболку, затем он ****** срывает со стены фотографию королевы и говорит: "Я не могу допустить, чтобы она видела, как я это делаю", — рассказал Пэдди.

Он вспомнил, что спросил охранника принца: "Что здесь происходит?", а тот ответил, что снятое на камеры наблюдения в клубе "никогда не увидит дневного света".

По его словам, это был один из тех клубов, куда ходят члены королевской семьи и где они могут выпустить пар.

Принц Гарри у ночного клуба в Лондоне в 2011 году Фото: Getty Images

Заявление МакГиннесса прозвучало после того, как согласно годовому отчету Фонда Гарри и Меган Archewell, фонд Гарри и Меган потерял пожертвования на 8,7 миллиона фунтов стерлингов.

Фото: Getty Images

Это был бурный год для пары: язвительные мемуары Гарри "Запасной" возглавили списки бестселлеров, но личный рейтинг популярности Гарри и Меган Маркл упал.

Они также стали предметом насмешек со стороны популярных телевизионных шоу, таких как "Южный парк" и "Гриффины", над ними посмеялись после того, как герцоги Сассекские заявили о "почти катастрофической" автомобильной погоне в Нью-Йорке, они потеряли выгодную сделку по подкасту со Spotify и один из топ-менеджеров назвал их "почти катастрофическими" мошенниками.

Масла в огонь подлила книга Омида Скоби "Финал", в которой бывший королевский журналист упомянул "королевских расистов", тех членов королевской семьи, которые якобы интересовались цветом кожи Арчи до его рождения. Эксперты считают, что попытка Меган Маркл вернуться в Голливуд провалилась после всех этих скандалов.