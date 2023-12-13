Гарри Стайлса заподозрили в романе с модным блогером из Австралии

Ян Ян Чан наконец-то прокомментировала слухи об отношениях с исполнителем, после того как ее заметили на его концерте.

Related video

Ян Ян Чан, модный блогер из Австралии, нарушила молчание в связи со слухами, что в начале этого года она "завязала очень близкую дружбу" с Гарри Стайлсом . Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя it-girl, родившаяся в Гонконге, сообщила, что и не знала об этих слухах и не придавала им значение.

С тех пор Чан была сфотографирована упаковывающей вещи со своим новым парнем на пляже Бронте в Австралии.

В том же месяце стало известно, что Гарри Стайлс пригласил ее на свой концерт, когда посещал Австралию в рамках своего тура Love On.

В начале этого года Ян Ян Чан попала в заголовки газет после того, как появились слухи, что у нее был краткий роман с 29-летним Гарри, пока он гастролировал по Австралии.

Ян Ян Чан

Слухи о романе между брюнеткой и Гарри начались в марте после того, как они встретились в социальных сетях и начали переписываться.

Хорошо осведомленный источник рассказал Daily Mail Australia, как начались их отношения, утверждая, что именно Стайлз сделал первый шаг, написал Ян Ян и пригласив ее на частную вечеринку после его шоу в Сиднее 4 марта.

Чан действительно была замечена сидящей в ВИП-ложе вместе с группой других влиятельных лиц на концерте Гарри.

Стайлз и Чан подписаны друг на друга в Instagram с 2020 года, но никогда не фотографировались вместе.

Чан — лишь один из 400 человек, за которыми следит певец Watermelon Sugar.

Еще один источник утверждает, что Стайлз и Чан познакомились друг с другом в феврале, когда певец был в туре Down Under.

Ранее Гарри встречался с Тейлор Свифт, Камиллой Роу и Оливией Уайлд.

Однако он хранил молчание о своей личной жизни после расставания с 39-летней Оливией в ноябре.

В марте распространилось вирусное видео, на котором Гарри целовался с моделью Эмили Ратаковски в Токио.

А в августе певца заподозрили в романе с канадской актрисой Тейлор Расселл. Пара вместе веселилась на вечеринке.