Гаррі Стайлса запідозрили в романі з модною блогеркою з Австралії

Ян Ян Чан нарешті прокоментувала чутки про стосунки з виконавцем, після того, як її помітили на його концерті.

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Ян Ян Чан, модна блогерка з Австралії, порушила мовчання у зв'язку з чутками, що на початку цього року вона "зав'язала дуже близьку дружбу" з Гаррі Стайлсом. Про це пише Daily Mail.

29-річна it-girl, яка народилася в Гонконзі, повідомила, що й не знала про ці чутки та не надавала їм значення.

Відтоді Чан сфотографували, як вона упаковує речі зі своїм новим хлопцем на пляжі Бронте в Австралії.

Того ж місяця стало відомо, що Гаррі Стайлс запросив її на свій концерт, коли відвідував Австралію в межах свого туру Love On.

На початку цього року Ян Ян Чан потрапила в заголовки газет після того, як з'явилися чутки, що в неї був короткий роман із 29-річним Гаррі, поки він гастролював по Австралії.

Ян Ян Чан

Чутки про роман між брюнеткою та Гаррі почалися в березні після того, як вони зустрілися в соціальних мережах і почали листуватися.

Добре обізнане джерело розповіло Daily Mail Australia, як почалися їхні стосунки, стверджуючи, що саме Стайлз зробив перший крок, написавши Ян Ян і запросивши її на приватну вечірку після його шоу в Сіднеї 4 березня.

Чан дійсно була помічена, коли сиділа у ВІП-ложі разом із групою інших впливових осіб на концерті Гаррі.

Стайлз і Чан підписані одне на одного в Instagram із 2020 року, але ніколи не фотографувалися разом.

Чан — лише одна з 400 осіб, за якими стежить співак Watermelon Sugar.

Ще одне джерело стверджує, що Стайлз і Чан познайомилися в лютому, коли співак був у турі Down Under.

Раніше Гаррі зустрічався з Тейлор Свіфт, Каміллою Роу й Олівією Вайлд.

Однак він зберігав мовчання про своє особисте життя після розставання з 39-річною Олівією в листопаді.

У березні поширилося вірусне відео, на якому Гаррі цілувався з моделлю Емілі Ратаковскі в Токіо.

А в серпні співака запідозрили в романі з канадською акторкою Тейлор Расселл. Пара разом веселилася на вечірці.