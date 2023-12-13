Как кормить ребенка зимой: 5 советов от детского нутрициолога

Зимой детский рацион несколько меняется, ведь меняются сезонные продукты и потребности организма. Как правильно организовать питание в холодное время года и справиться с постоянной жаждой ребенка к сладостям. На эти и другие вопросы Фокуса отвечает детский нутрициолог Анна Бойко.

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Правильное и сбалансированное питание — важный вклад в здоровье, особенно это актуально для детского организма, который в период активного роста требует максимум необходимых питательных веществ. Однако дети часто очень разборчивы в еде, например, отказываются от овощей, а требуют только сладостей. Эксклюзивно для Фокуса детский нутрициолог, основательница Школы детской нутрициологии Анна Бойко рассказывает, какие продукты выбирать для питания ребенка зимой и как сбалансировать рацион, чтобы малыш получал все полезные вещества.

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Для того, чтобы ребенок получал из пищи максимум пользы, важно с детства приучать ребенка ко всем группам продуктов и максимально разнообразить рацион. В рационе ребенка обязательно должны быть овощи и фрукты, нежирные сорта мяса, цельнозерновые и молочные продукты, а также растительные жиры, например, авокадо, орехи, оливковое масло и тому подобное. Это касается питания ребенка в любое время года. Зимой мы имеем более ограниченный выбор сезонных продуктов, однако и в этот период питание ребенка можно сделать здоровым и сбалансированным.

Как меняется рацион ребенка в холодное время года

Фото: Freepik

"Рацион ребенка должен быть таким же сбалансированным и разнообразным, как и в другие сезоны. Помогут в этом замороженные ягоды, овощи, зелень, которые можно купить в супермаркете или, если вы позаботились, и наготовили их в сезон самостоятельно", — отмечает нутрициолог.

На полках супермаркетов вы можете найти замороженный кабачок, брокколи, цветную капусту, кукурузу, зеленый горошек и тому подобное. Кроме того, там широко представлены и свежие овощи, однако зимой они почти все импортные.

Кроме замороженных, существует ряд полезных сезонных продуктов, среди которых морковь, свекла, редис, батат и капуста. Учитывайте, что овощи должны обязательно присутствовать в детском рационе, в идеале — в идеале, каждом приеме пищи, ведь это источник клетчатки, которая необходима для здорового пищеварения.

Калорийность рациона

"Зимой рацион ребенка должен стать чуть менее калорийным, так как они меньше двигаются и меньше гуляют. В первую очередь калорийность уменьшается за счет выпечки, поэтому, если летом ребенок ел кекс дважды в день, то сейчас лучше делать это один раз", — советует Анна Бойко.

Действительно, активность ребенка зимой снижается, он больше времени проводит за пассивными занятиями, а не бегает на площадке, как летом. Соответственно, в холодное время года детскому организму требуется меньше энергии. Стоит пересмотреть рацион и ограничить сладости и мучные изделия, чтобы не спровоцировать набор лишнего веса.

Что пить?

Фото: Freepik

Дети обожают разнообразные соки, компоты и фруктовые чаи, а любимый зимний напиток малышей — это какао с маршмеллоу. Однако обычно эти напитки содержат слишком много сахара, поэтому не могут быть в рационе ребенка на регулярной основе.

"Что касается напитков, то зимой лучше выбирать теплые. Лучше всего, если вы, собираясь на прогулку, в термос наливать теплую воду, а не чай с добавленным сахаром", — отмечает нутрициолог.

Стоит помнить, что достаточная гидратация — залог здоровья, поэтому нужно следить за тем, чтобы ребенок выпивал норму чистой воды даже зимой. Предлагайте чаще воду, поставьте на видном месте, чтобы ребенок имел к ней свободный доступ. Купите привлекательную бутылку, или детский кулер, чтобы заинтересовать ребенка и приучить его пить воду.

Можно ли детям консервацию?

"Ферментированные и квашеные овощи или даже фрукты — это отличный вариант получить клетчатку, витамины, минералы и полезные бактерии для микробиоты кишечника. Это квашеная капуста, огурцы, яблоки, помидоры, которые готовятся методом ферментации, без добавления уксуса, сахара и других консервантов. Лучше всего — заквасить все эти овощи самостоятельно", — советует Анна Бойко.

Следовательно, квашеные овощи также могут занять достойное место в рационе ребенка. Такие продукты улучшают аппетит, добавляя новых вкусов к привычным пресным блюдам. Однако важно, чтобы в этих продуктах не было консервантов и использовалось минимум острых специй.

Что делать, если ребенок постоянно хочет сладкого

Фото: Freepik

"Если ребенок постоянно просит сладкое и мучное, это свидетельствует о том, что он не наедается обычной пищей. Она для него, во-первых, не вкусная, во-вторых — несбалансированная, ну и в-третьих, в свободном доступе есть много сладкого и ребенок к этому привык", — отмечает нутрициолог. "Поэтому мой совет сделать основные приемы пищи не сладкими, например, молочную кашу заменить на кашу с омлетом, кашу с мясом или на бельгийские вафли или блины с несладкими начинками. Это будет первым шагом к снижению тяги к сладкому. Также стоит перестать покупать магазинную выпечку домой и ограничиться фруктами".

Зимой много праздников на которые ребенок часто получает сладкие подарки. В таких случаях контролировать или ограничивать ребенка в сладостях становится труднее. Попросите родственников и бабушек с дедушками не дарить ребенку сладостей, лучше остановите выбор на игрушках, раскрасках, пластилине или пазлах. Такие подарки принесут намного больше пользы, чем сладости.

Ребенок который ест много сахара может быть более нервный и эмоционально нестабильный, такие дети более склонны к воспалительным процессам и чаще болеют, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в рационе вашего ребенка было ограниченное количество сахара.

Напомним, если у вашего ребенка плохой аппетит и он ищет всевозможные способы, чтобы пропустить прием пищи, воспользуйтесь этими советами, чтобы вернуть малышу желание есть.

Ранее Фокус писал о том, что диетолог рассказала, чем кормить ребенка перед школой.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.