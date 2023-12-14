В сети появился трейлер четвертой части популярного мультфильма "Кунг-фу Панда"

Премьера фильма "Кунг-фу Панда 4" запланирована на 8 марта 2024 года

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Зрителям презентовали первый трейлер четвертой части мультфильма "Кунг-фу Панда". Видео опубликовали на страницах Universal Pictures и DreamWorks.

Сюжетная линия строится на все том же главном герое -панде По. В основе сюжета — По руководит Долиной Мира, однако пришло время искать преемника на должность Воина Дракона. Конечно же на его пути встретится страшная злодейка Хамелеон, которая умеет возрождать язычников из прошлого.

Главную роль сыграет неизменный 54-летний Джек Блэк. Роль злодейки Хамелеон озвучит 58-летняя Виола Дэвис. Роль Хана сыграет 52-летний Джонатан Ке Кван. 86-летний Дастин Хоффман озвучит лидера "Логова злодеев". 81-летний Иен Макшейн озвучит роль Тай Лунга, который появлялся только в первой части.

Стоит отметить, что первая часть мультфильма была презентована еще 15 лет назад. Только через 3 года вышла вторая часть, еще через три — третья, с тех пор лента собрала $1,8 млрд. Конечно самой кассовой стала первая часть мультфильма.

Известно, что режиссером четвертой части стал Майк Митчелл, который работал над такими мультфильмами как — "Шрек навсегда" и "Тролли". Его сорежиссером стал Стефани Ма Стайн. Продюсер "Кунг-фу Панда 4" Ребекка Хантли.

Напомним, Netflix рассекретил, когда выйдет продолжение "Бриджертонов".