У мережі з'явився трейлер четвертої частини популярного мультфільму "Кунг-фу Панда"

Прем'єра фільму "Кунг-фу Панда 4" запланована на 8 березня 2024 року.

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Глядачам презентували перший трейлер четвертої частини мультфільму "Кунг-фу Панда". Відео опублікували на сторінках Universal Pictures і DreamWorks.

Сюжетна лінія будується на все тому ж головному герої — панді По. В основі сюжету — По керує Долиною Миру, однак прийшов час шукати наступника на посаду Воїна Дракона. Звісно ж на його шляху зустрінеться страшна лиходійка Хамелеон, яка вміє відроджувати поганців з минулого.

Головну роль звісно зіграє незмінний 54-річний Джек Блек. Роль лиходійки Хамелеон озвучить 58-річна Віола Девіс. Роль Хана зіграє 52-річний Джонатан Ке Кван. 86-річний Дастін Гоффман озвучить лідера "Логова лиходіїв". 81-річний Ієн Макшейн озвучить роль Тай Лунга, який з’являвся лише в першій частині.

Варто відзначити, що перша частина мультфільму була презентована ще 15 років тому. Лише через 3 роки вийшла друга частина, ще через три — третя.З того часу стрічка зібрала $1,8 млрд. Звісно самою касовою стала перша частина мультфільму.

Відомо, що режисером четвертої частини став Майк Мітчелл, який працював над такими мультфільмами як — "Шрек назавжди" та "Тролі". Його співрежисером став Стефані Ма Стайн. Продюсер "Кунг-фу Панда 4" Ребека Гантлі.

Нагадаємо, Netflix розсекретив, коли вийде продовження "Бріджертонів".