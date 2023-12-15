Княгиня Шарлен продемонстрировала элегантный образ с безрукавкой (фото)

Монаршая персона в компании мужа сделала благотворительное дело перед новогодними праздниками.

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Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала элегантный темный образ с безрукавкой на зиму 2023-24. Снимками делится аккаунт монаршей семьи в Instagram.

Накануне князь Альбер II и его возлюбленная сделали благотворительное дело перед рождественскими праздниками.

"По случаю праздника князь Альбер II и княгиня Шарлен раздали подарки от Красного Креста Монако", — отметили на странице.

На публике бывшая пловчиха появилась в черной безрукавке Max Mara, которую сочетала с таким же джемпером, что создало образ пальто. Цена безрукавки "Джованни" составляет 990 фунтов стерлингов (около 45 тысяч гривен).

На ногах княгини Шарлен были серые брюки и черные туфли-лодочки, когда она раздавала подарки. Жена князя Монако также сделала легкий макияж и добавила к образу лаконичные серьги.

Между тем сам Альбер II традиционно был в синем деловом костюме с белой рубашкой и галстуком.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен раздали подарки

Пара заключила брак в 2011 году. Сейчас они воспитывают двоих общих детей — сына Жака и принцессу Габриэллу. А в последнее время супруги довольно часто вместе появляются на публике.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен Фото: Getty Images

Напомним, княгиня Шарлен появилась на публике с дочерью Габриэллой в парных образах.

Также Фокус писал о рождественской открытке князя Монако с женой и детьми.