"Правдивая терапия" и "Покерфейс": топ сериалов 2023 года, которые стоит посмотреть

В 2023 году в прокат вышло немало интересных сериалов, которые стоит посмотреть.

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Зимними вечерами всегда хочется посмотреть что-то интересное в компании близких людей. Конечно для этого хочется выбрать какой-то интересный сериальчик, который понравится всем. Фокус подготовил подборку лучших сериалов 2023 года, среди которых каждый найдет что-то для себя.

Перехваченный рейс

Перехваченный рейс (2023)

Британский триллер, который состоит из 7 серий. Сюжетная линия фильма развивается на борту самолета, который летит из Дубаи в Лондон. Его захватывают террористы, которые угрожают убить всех на борту. Конечно чтобы спасти людей, должен быть тот, кто будет вести переговоры. Им стал Сэм Нельсон, который работает корпоративным переговорщиком. В фильме эта роль досталась 51-летнему Идрису Эльбу.

Последние из нас

Последние из нас (2023)

Американский 9-серийный сериал основан на сюжете из видео игры из жанра постапокалиптическая драма. В основе сюжетной линии есть два главных героя - контрабандист Джоэл и его подопечная Элли. Главная миссия Джоэла провести 14-летнюю Элли через опустошенные города, которые погибли из-за пандемии. Конечно Джоэл делает это ради денег.

Роль контрабандиста в сериале досталась 48-летнему Педро Паскалю, а вот 14-летнюю Элли сыграла 20-летняя британская актриса Белла Рамзи. Известно, что режиссеры планируют выпустить второй сезон сериала.

Правдивая терапия

Правдивая терапия (2023)

Американский комедийно-драматический сериал из 10 серий. В основе сюжета история врача психотерапевта, который после тяжелой потери жены, принял решение говорить своим пациентам только правду. Удивительно, но резкие слова врача идут на пользу его пациентам.

Покерфейс

Покерфейс (2023)

Американский детективный телесериал из 10 серий. Основа сюжета строится на работнице казино, которая убегая от своего работодателя, в ходе она сталкивается с убийствами, которой ей придется распутывать. В главной роли Чарли Кейла, которую сыграла 44-летняя Наташа Лайонн.

Поромафия

Поромафия (2023)

12-серийный криминальный сериал о главе мафиозного клана, который родом из северного городка Брита Нелиханка. После смерти наследницы в семье начинается борьба за власть.

Напомним, лучшие детективы о Скотланд-Ярде. Леденящие душу жуткие преступления, которые раскрывают копы с бульдожьей хваткой.