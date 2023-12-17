"Правдива терапія" та "Покерфейс": топ серіалів 2023 року, які варто подивитися

У 2023 році в прокат вийшло чимало цікавих серіалів, які варто подивитися.

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Зимовими вечорами завжди хочеться подивитися щось цікавеньке в компанії близьких людей. Звісно для цього хочеться обрати якийсь цікавий серіальчик, який сподобається усім. Фокус підготував підбірку кращих серіалів 2023 року, серед яких кожен знайде щось для себе.

Перехоплений рейс

Перехоплений рейс (2023)

Британський трилер, який складається з 7 серій. Сюжетна лінія фільму розвивається на борту літака, який летить з Дубаї в Лондон. Його захоплюють терористи, які погрожують вбити всіх на борту. Звісно аби врятувати людей, повинен бути той, хто вестиме перемовини. Ним став Сем Нельсон, який працює корпоративним перемовником. У фільмі ця роль дісталася 51-річному Ідрісу Ельбу.

Останні з нас

Останні з нас (2023)

Американський 9-серійний серіал оснований на сюжеті з відео гри з жанру постапокаліптична драма. У основі сюжетної лінії є два головні герої - контрабандист Джоел та його підопічна Еллі. Головна місія Джоела провести 14-річну Еллі через спустошені міста, які загинули через пандемію. Звісно Джоел робить це заради грошей.

Роль контрабандиста у серіалі дісталася 48-річному Педро Паскалю, а от 14-річну Еллі зіграла 20-річна британська акторка Белла Рамзі. Наразі відомо, що режисери планують випустити другий сезон серіалу.

Правдива терапія

Правдива терапія (2023)

Американський комедійно-драматичний серіал з 10 серій. В основі сюжету історія лікаря психотерапевта, який після важкої втрати дружини, прийняв рішення говорити своїм пацієнтам лише правду. Дивно, але різкі слова лікаря йдуть на користь його пацієнтам.

Покерфейс

Покерфейс (2023)

Американський детективний телесеріал з 10 серій. Основа сюжету будується на робітниці казино, яка тікаючи від свого роботодавця, у ході вона стикається із вбивствами, якій їй доведеться розплутувати. У головній ролі Чарлі Кейла, яку зіграла 44-річна Наташа Лайонн.

Поромафія

Поромафія (2023)

12-серійний кримінальний серіал про главу мафіозного клану, який родом з північного містечка Брита Нелиханка. Після смерті спадкоємиці в сімʼї починається боротьба за владу.

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