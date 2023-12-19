19 декабря 2023 года: преподобного Григория - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также выносить мусор из дома.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Григория. Он был диаконом, но когда-то один отшельник предсказал, что Григорий станет епископом. Он посоветовал ему уехать в Александрию, ведь в те времена царь Эфиопии разбил войско царя Амиритского и начал насаждать на землях христианскую веру. Григорий занял пост епископа, чтобы призывать к вере людей.
Что нельзя делать 19 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- выносить мусор из дома;
- носить старую одежду;
- приносить домой воду.
Народные поверья и приметы:
- мощный ветер — осенью будет много орехов;
- утром тепло — ждите хороший урожай ржи;
- звездная ночь — будет хороший урожай ягод;
- на деревьях иней — для сельскохозяйственных работ будет удачный год.
День ангела празднуют:
Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.
Что случилось в этот день:
1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года;
1801 год — астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открывает первый (самый большой) астероид Церера;
1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;
1954 год — в США происходит первый национальный цветной телеэфир;
2002 год — появление наличного евро;
2016 год — Приватбанк стал государственным банком.