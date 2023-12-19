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Стиль життя

19 грудня 2023 року: преподобного Григорія — що сьогодні не можна робити

Фото: Вiкiпедiя

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також виносити сміття з дому.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Григорія. Він був дияконом, але колись один відлюдник передбачив, що Григорій стане єпископом. Він порадив йому виїхати в Олександрію, адже в ті часи цар Ефіопії розбив військо царя Амірітського і почав насаджувати на землях християнську віру. Григорій обійняв посаду єпископа, щоб закликати до віри людей.

Що не можна робити 19 грудня:

  • їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
  • виносити сміття з дому;
  • носити старий одяг;
  • приносити додому воду.

Народні повір'я та прикмети:

  • потужний вітер — восени буде багато горіхів;
  • вранці тепло — чекайте на хороший урожай жита;
  • зоряна ніч — буде щедрий урожай ягід;
  • на деревах іній — для сільськогосподарських робіт буде вдалий рік.

День ангела святкують:

Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.

Що сталося цього дня:

1622 рік — папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;

1801 рік — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Церера;

1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеефір;

2002 рік — поява готівкового євро;

2016 рік — Приватбанк став державним банком.