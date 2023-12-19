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Стиль жизни

Брэдли Купер раскрыл особенности своего съемочного процесса

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Фото: Getty Images | Брэдли Купер

Вскоре выйдет картина с актером в главной роли о жизни дирижера украинского происхождения.

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48-летний американский актер Брэдли Купер рассказал о требованиях к съемочной площадке. Об этом пишет Variety.

Исполнитель главной роли в картине "Маэстро" признался, что во время съемок его нового фильма о композиторе украинского происхождения Леонарде Бернстайне все стояли.

"Когда я снимаю, не смотрю плейбек. Нет стульев. Я всегда ненавидел стулья на съемочной площадке, энергия проседает, когда вы сами садитесь. У меня нет мониторов", — рассказывает бойфренд Джиджи Хадид, 28.

Отметим, что плейбек — это оборудование, которое позволяет увидеть отснятый материал прямо на съемочной площадке.

Брэдли Купер в роли Леонарда Бернстайна Fullscreen
Брэдли Купер в роли Леонарда Бернстайна
Фото: Скриншот

Леонард Бернстайн стал одним из самых известных дирижеров в мире. Сын украинских эмигрантов из Ровно выступал в Ла Скала вместе с греческой оперной певицей Марией Каллас, написал несколько книг о музыке, получил множество музыкальных премий.

Картина выйдет на стриминговой платформе Netflix 20 декабря 2023 года.

Трейлер фильма "Маэстро"

Напомним, в новом фильме актера также появилась его дочь Лея от модели Ирины Шейк. Девочка дебютировала на красной дорожке во время премьеры "Маэстро".

Также Фокус писал о реакции Брэдли Купера на критику его накладного носа в картине "Маэстро".