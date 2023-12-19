Бредлі Купер розкрив особливості свого знімального процесу

Незабаром вийде картина з актором у головній ролі про життя диригента українського походження.

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48-річний американський актор Бредлі Купер розповів про вимоги до знімального майданчика. Про це пише Variety.

Виконавець головної ролі в картині "Маестро" зізнався, що під час зйомок його нового фільму про композитора українського походження Леонарда Бернстайна всі стояли.

"Коли я знімаю, не дивлюся плейбек. Немає стільців. Я завжди ненавидів стільці на знімальному майданчику, енергія просідає, коли ви самі сідаєте. Я не маю моніторів", — розповідає бойфренд Джіджі Хадід, 28.

Зазначимо, що плейбек — це обладнання, яке дозволяє побачити знятий матеріал прямо на знімальному майданчику.

Бредлі Купер у ролі Леонарда Бернстайна Фото: Скриншот

Леонард Бернстайн став одним із найвідоміших диригентів у світі. Син українських емігрантів з Рівного виступав у Ла Скала разом із грецькою оперною співачкою Марією Каллас, написав кілька книжок про музику, отримав безліч музичних премій.

Картина вийде на стримінговій платформі Netflix 20 грудня 2023 року.

Трейлер фільму "Маестро"

Нагадаємо, у новому фільмі актора також зʼявилася його донька Лея від моделі Ірини Шейк. Дівчинка дебютувала на червоній доріжці під час премʼєри "Маестро".

Також Фокус писав про реакцію Бредлі Купера на критику його накладного носа в картині "Маестро".