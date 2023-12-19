Ученые назвали 7 привычек, которые помогут вам прожить долгую жизнь

Мало прожить долгую жизнь, нужно прожить ее, получая удовольствие и наслаждаясь. Если вы хотите прожить долгую и качественную жизнь, изменение своих привычек — хорошая отправная точка.

Related video

Многие люди хотели бы достичь 90-летнего возраста в идеальной форме, сохранив ясность ума, способностью легко передвигаться и наслаждаться жизнью. Существует множество исследований, посвященных теме старения, в частности, исследователи из Гарвардского университета выявили определенные здоровые привычки, которые помогут увеличить ваши шансы на долгую жизнь. Об этом пишет GQ.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Достаточный сон

Фото: Freepik

Сон необходим всем живым существам. Достаточное количество часов полноценного сна – это то, что помогает телу и мозгу восстанавливаться, выполнять множество функций, бороться со стрессом и даже поддерживать сильный иммунитет, а недостаток сна в крайних случаях может быть даже смертельным.

Наука утверждает, что большинству людей необходимо от 7 до 8 часов сна в сутки, и этого легко достичь, установив распорядок дня, исключив все отвлекающие факторы и убедившись, что в комнате, в которой мы спим, темно и прохладно.

Позаботьтесь о питании

Все, что вы едите, влияет на ваше тело, иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. Не стоит впадать в крайность, переживая о каждой калории, но нужно стараться придерживаться здоровой и сбалансированной диеты. Наука утверждает, что лучший способ питания – это средиземноморская диета, поскольку она богата фруктами и овощами, содержит полезные жиры, рыбу и сезонные продукты, которые обычно более свежие и содержат большое количество питательных веществ. Вы также должны контролировать потребление сахара и нездоровой пищи, которые могут быть очень вредными.

Добавьте силовые тренировки

Тренировки с отягощениями — один из лучших способов избежать потери мышечной массы с возрастом, иметь сильное тело, защитить кости и даже повысить выносливость, поэтому рекомендуется включать их в свой распорядок дня 2–3 раза в неделю.

Будьте активными

Фото: Freepik

Наука говорит о том, что достаточно заниматься физическими упражнениями по 150 минут в неделю, но эксперты говорят, что крайне важно также быть более активными в течение дня, особенно если у вас сидячая работа. Рекомендуется, например, подниматься по лестнице вместо использования лифта, ходить на работу пешком, регулярно вставать со стула и вообще больше двигаться.

Избавьтесь от вредных привычек

Согласно статье доктора Телло в Harvard Health Publishing, алкоголь и сигареты являются одними из величайших врагов человечества, и их употребление может сократить жизнь на несколько лет, а также увеличить риск развития всех видов заболеваний, включая некоторые виды рака. Поэтому вы должны приложить усилия, чтобы исключить их полностью или хотя бы употреблять в очень умеренном количестве.

Гарвард утверждает, что женщинам можно употреблять не более 5–15 граммов алкоголя в день, а мужчинам — 5–30 г.

Следите за своим здоровьем

Фото: Freepik

Прислушиваться к своему организму, заботиться о своем здоровье и посещать врача — это не роскошь, а необходимость, поскольку существуют состояния, которые со временем могут ухудшиться и даже стать серьезными, если не принять меры вовремя. Забота о своем физическом и психическом здоровье должна быть одним из ваших главных приоритетов.

Поддерживайте нормальный вес

Избыточный вес также может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как диабет и некоторые проблемы с сердцем, поэтому вы должны делать все возможное, удерживая его в норме. Это не значит, что нужно быть очень худым, чтобы быть здоровым, или что несколько лишних килограммов означает, что вы больны. Важно поддерживать здоровый вес, не впадая в крайности.

Напомним, долгая жизнь зависит не только от генетики, но и от образа жизни и рациона питания.

Ранее Фокус писал о том, что существует ряд продуктов, которые обязательно должны быть в вашем рационе, если вы хотите стать долгожителем и сохранить здоровье.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.