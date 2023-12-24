Рождество 2023: какую молитву читать 25 декабря — ответ священника

Рождество Христово — самый значительный церковный праздник в христианстве. Именно в этот день родился Христос. В этом году украинцы отмечают этот день 25 декабря, по новому церковному календарю. Однако раньше этот праздник отмечали 7 января.

Related video

Конечно, именно на Рождество Христово важно не забывать о силе молитвы, которую христиане используют в своей вере для обращения к всевышнему. Фокус обратился к священнику украинской православной церкви Ивану Верескуну, чтобы узнать, какую молитву нужно читать на Рождество Христово.

Иван Верескун отметил, что главной молитвой этого дня является знаменитая молитва "Отче наш ...". Он отметил, что именно в этот день на свет родился Сын Божий, поэтому важно не пренебрегать словом и помолиться.

Какую молитву читать 25 декабря

"Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле; Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня; и отпусти нам проступки наши, как и мы отпускаем виновникам нашим; и не введи нас в испытание, но избавь нас от злого. Аминь".

Стоит отметить, что эта молитва будет иметь свою силу только тогда, когда человек произносит ее от всего сердца, с чистыми мыслями и намерениями.

Всевышний благословенно относится к тем, кто имеет добрую цель, проговаривая слова молитвы.

Важно, отнеситесь к чтению молитвы с ответственностью. Прежде чем прочитать молитву вслух, проговорите ее несколько раз для себя, чтобы понять смысл и ее цель.

Какую молитву читать 25 декабря Фото: woman-praying

Конечно, преимуществом будет молитва перед иконой или крестом. Однако в реалиях сегодняшнего дня, если речь идет о боевых точках, военных в окопах, то главное чистое намерение и светлые мысли.

Стоит отметить, что преимущественно в Рождество Христово молятся за детей, ведь этот день — рождение святого. Однако это не значит, что вы обязательно должны молиться за своих детей, это могут быть дети сироты, которые потеряли своих родителей, дети, которые потерялись во время войны, дети, которые пострадали от войны.

Главная цель молитвы в этот день — обратиться к Богу и показать свою искренность, преданность и уважение.

Напомним, выходные на Рождество и Новый год: будут ли украинцы отдыхать в понедельники.