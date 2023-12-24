Різдво 2023: яку молитву читати 25 грудня — відповідь священника

Різдво Христове — найвизначніше церковне свято в християнстві. Саме в цей день народився Христос. Цьогоріч українці святкують цей день 25 грудня, за новим церковним календарем. Однак раніше це свято святкували 7 січня.

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Звісно, саме на Різдво Христове важливо не забувати про силу молитви, яку християни використовують в своїй вірі задля звернення до всевишнього. Фокус звернувся до священника української православної церкви Івана Верескуна, аби дізнатися, яку молитву потрібно читати на Різдво Христове.

Іван Верескун зазначив, що найголовнішою молитвою цього дня є славнозвісна молитва "Отче, наш…". Він наголосив, що саме в цей день на світ народився Син Божий, тому важливо не нехтувати словом та помолитися.

Яку молитву читати 25 грудня

"Отче наш, що є в небі, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні; й відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватцям нашим; і не введи нас у випробування, але визволи нас від злого. Амінь".

Варто зазначити, що ця молитва матиме свою силу лише тоді, коли людина промовляє її від щирого серця, з чистими думками та намірами.

Всевишній благословенно ставиться до тих, хто має добру мету, проговорюючи слова молитви.

Важливо, поставтеся до читання молитви з відповідальністю. Перш ніж прочитати молитву вголос, проговоріть її декілька разів для себе, щоб зрозуміти сенс та її ціль.

Яку молитву читати 25 грудня Фото: woman-praying

Звісно, перевагою буде молитва перед іконою або хрестом. Однак в реаліях сьогодення, якщо йдеться про бойові точки, військових в окопах, то головне чистий намір та світлі думки.

Варто зауважити, що переважно у Різдво Христове моляться за дітей, адже цей день — народження святого. Однак це не означає, що ви обовʼязково повинні молитися за своїх дітей, це можуть бути діти сироти, які втрати своїх батьків, діти, які загубилися під час війни, діти, які постраждали від війни.

Головна мета молитви у цей день — звернутися до Бога та показати свою щирість, відданість та повагу.

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