Сочельник 2023: что поставить на стол вечером 24 декабря

Поскольку 24 декабря – последний день Рождественского поста, все блюда на столе должны быть постными.

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В этом году многие украинцы будут встречать Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря. А это значит, что вечером 24-го семьи соберутся за столом на традиционный праздничный ужин. Поскольку это – последний вечер Рождественского поста, блюда на столе должны быть постными. Фокус предлагает несколько рецептов блюд, которые украсят праздничный стол и дополнят его.

Главное блюдо любого стола в этот вечер – кутья. Каждая хозяйка готовит ее по-своему, используя пшеницу, рис и другие крупы. Рекомендуем вам несколько необычный способ приготовления главного блюда Сочельника.

Кутья из булгура с халвой и шоколадом

Ингредиенты:

булгур – 170 гр;

мак – 50 гр;

орехи грецкие очищенные – 80 гр;

шоколад – 100 гр;

халва – 150 гр;

мед – 80 гр.

Способ приготовления:

Булгур промыть под проточной водой, дать стечь воде и высыпать в кастрюлю с толстым дном. Туда же налить 350-400 мл воды и поставить на огонь.

Накрыть кастрюлю крышкой и варить булгур на маленьком огне 15-20 минут, до готовности и полного впитывания жидкости. В результате булгур должен получиться рассыпчатым.

Оставить булгур, чтобы он остыл.

Тем временем мак залить кипятком и оставить под крышкой на 20 минут. Орехи поджарить на сухой сковороде на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты. После этого крупные ядра орехов измельчить на кусочки. С мака слить воду.

С помощью погружного блендера перебить мак на протяжении нескольких минут. Мак должен слегка побелеть, пустив молочко.

К булгуру добавить мелко раскрошенные халву и шоколад с орехами, мак, мед, все перемешать. Выложить кутью в праздничное блюдо и можно подавать к столу.

Кутья – главное блюдо Сочельника Фото: Getty Images

Постный картофельный салат с соленьями

Ингредиенты:

картофель – 4 шт или 500 гр чищеного картофеля, отваренного в мундире);

лук репчатый – 1 шт среднего размера;

маринованные огурцы и шампиньоны – 250 гр (можно добавить маслины);

нерафинированное ароматное подсолнечное масло (можно оливковое) – 5-7 ст. л;

соль – 0,5 ч. л;

уксус 9% – 2 ч. л;

рассол – 3 ст. л;

черный свежемолотый перец – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала нужно замариновать лук. Для этого необходимо луковицу порезать тонкими полукольцами или четвертькольцами. В миске смешать 5-7 ст.л. ароматного растительного масла, добавить 2 ч. л. уксуса и черный молотый перец (1/3 ч.л.). Добавить лук, посолить (0,5 ч.л. соли),

Добавить 3 ст. л. рассола от солений, которые используются (рассол от оливок или маринованных огурцов). Все хорошо перемешать.

Лук оставить при комнатной температуре, он должен промариноваться минимум 15 минут.

Пока лук маринуется, грибы нарезать пластинками толщиной примерно в 3 мм. У огурцов немного срезать края, нарезать их пластинками в 3 мм.

Если огурцы бочковые и крупные — лучше срезать грубую кожицу. Картофель разрезать вдоль и нарезать пластинками в 3 мм.

Когда лук промаринуется, соединить в одной емкости картофель, лук вместе с маринадом, соленья. Все перемешать. Салат готов.

Фото: Скриншот

Вареники с кислой капустой

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 3 стакана;

соль – 0,5 ч. ложки

растительное масло – 2 ст. ложки;

вода – 1 стакан.

Для начинки:

капуста кислая – 0,5 кг;

лук репчатый – 1 шт;

растительное масло – 3 ст. л;

черный перец – 1 щепотка.

Для подачи:

лук репчатый – 2 шт;

масло растительное – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Первой делаем начинку. Лук почистить, помыть и мелко нарезать. Разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить в горячее масло лук, жарить на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета (4-6 минут). Половину лука с маслом отобрать для подачи вареников.

Кислую капусту промыть под проточной водой, хорошо отжать, после чего выложить в сковороду к луку и поперчить. Тушить, помешивая, на среднем огне 15-20 минут. Охладить. Начинка для вареников готова.

Теперь необходимо приготовить тесто. Для этого в миску влить 1 стакан теплой воды и добавить соль. Затем добавить растительное масло и перемешать. Просеять муку и, частями добавляя ее, замесить крутое мягкое тесто. Накрыть полотенцем, дать постоять 30 минут.

Тесто разделить на 2-4 части. Каждый кусочек раскатать в колбаску и нарезать некрупными брусочками. Каждый кусочек раскатать скалкой в кружочек, подсыпая муку, чтобы не прилипал к разделочной доске. На кружок положить начинку (1 ч. л.) и защипнуть вареник.

В кастрюлю налить 2,5 л воды, довести ее до кипения, подсолить. Положить в воду два-три лавровых листика и опустить в кипящую воду порцию вареников. Варить после всплытия 1-2 минуты.

Готовые вареники выловить шумовкой или откинуть на дуршлаг. Подавать постные вареники с кислой капустой горячими, с жареным луком и растительным маслом.

Фото: Getty Images

Салат из свеклы с грецкими орехами

Ингредиенты:

свекла среднего размера – 3 шт;

грецкие орехи – 50 гр;

чеснок – 2-3 зубчика;

соль и перец по вкусу;

майонез.

Способ приготовления:

Отварить свеклу, ее нужно остудить и после очистить. Натереть его в отдельную миску на крупной терке. Посолить по вкусу и посыпать перцем.

Очистить чеснок и порубить желательно мелко или через чеснокодавку. Грецкие орехи, так же нужно измельчить в блендере. Чеснок и орехи добавить к свекле. Хорошенько все перемешать. Влить майонез и снова перемешать.

Фаршированные грибы с крем-сыром и зеленью

Ингредиенты:

шампиньоны – 24 шт одинакового размера;

оливковое масло – 1 ст. л;

измельченный чеснок – 1 ст. л;

размягченный сливочный сыр – 200 гр;

тертый сыр пармезан – 1/4 чашки;

мелко нарезанная зелень: петрушка, чабрец, лук – 1/4 чашки;

соль и перец – по вкусу;

панировочные сухари для начинки – по желанию.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 175 градусов.

Грибы помыть, высушить с помощью бумажного полотенца, удалить плодоножки. Нарезать ножки очень мелко. Оливковое масло разогреть на сковороде, высыпать туда порезанные ножки грибов и чеснок, обжаривать до тех пор, пока не исчезнет влага, и они не приобретут золотисто-коричневый цвет.

Далее готовим начинку: в миске смешать обжаренные грибы, чеснок со сливочным сыром и сыром пармезан. Добавить рубленую зелень, соль и перец, перемешать.

Каждую шляпку гриба наполнить начинкой и выложить на противень, посыпать панировочными сухарями для придания текстуры. Запекать не менее 20 минут, пока грибы не зарумянятся, а под шляпками не станет выделяться жидкость.

Котлеты из щуки с грибами

Ингредиенты:

щука – 1 кг;

яйца – 2 шт.;

батон – 4 ломтика;

лук – 1 шт;

шампиньоны – 200 гр;

соль, перец по вкусу;

панировочные сухари, кунжут для обжарки.

Способ приготовления:

Шампиньоны обжарить. Щуку отделить от позвоночника и больших костей. Перемолоть в мясорубке вместе с луком. Добавить яйца, отмоченный батон, соль, перец, шампиньоны. Все хорошо перемешать.

К панировочным сухарям добавить предварительно немного кунжута и хорошо их вымешать.

Формировать котлеты, обвалять в панировке и обжарить на растительном масле.

Грушевый тарт с горгонзолой

Ингредиенты

слоеное тесто – 1 лист;

груши спелые и упругие – 2-3 шт;

сыр горгонзола – 150 гр;

грецкие орехи измельченные – 1/4 чашки;

мед – 2 ст. л;

яйцо – 1 шт;

свежий чабрец или розмарин (по желанию).

Способ приготовления:

На слегка посыпанной мукой поверхности раскатать слоеное тесто в прямоугольник или круг толщиной около 6 мм. Выложить его на лист для выпечки.

Груши тонко порезать и выложить на слоеное тесто, оставив по краям небольшую каемку. Чтобы выглядело красивее, кусочки груш кладут слегка друг на друга.

Добавить натертый на терке сыр и измельченные грецкие орехи, равномерно посыпав ими груши по всей поверхности.

Края слоеного теста смазать взбитым яйцом, чтобы готовая выпечка имела красивый золотистый цвет.

Духовку предварительно разогреть до 200 градусов и выпекать тарт в20-25 минут пока тесто не зарумянится, а груши станут нежными.

Горячий тарт полить медом и украсить зеленью.

Нарезать на кусочки и подавать теплым с шариком ванильного мороженого.

Ранее Фокус писал о рождественских традициях украинцев.