"Привет из Одессы": режиссер Оксана Байрак внезапно вернулась в Украину

Телеведущая опубликовала пост, в котором рассказала, что с подругой находится в Одессе, однако впоследствии его удалила.

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Режиссер Оксана Байрак после длительного пребывания в России заявила, что вернулась в Одессу. Об этом пишет телеграм-канал "Культурная Прачечная".

Телеведущая сначала опубликовала пост в соцсети с геолокацией "Одесса", однако впоследствии его удалила. Байрак призналась, что на День святого Николая 19 декабря приехала в Украину и посмеялась над украинскими СМИ, которые называли ее предательницей.

"С приветом из Одессы. Ваша Оксана Байрак", — написала режиссер.

На самом ли деле телеведущая приехала в Украину, пока непонятно.

Оксана Байрак Фото: Скріншот

Полномасштабную войну Байрак встретила в Одессе, куда приехала праздновать свой день рождения. Долгое время она находилась в городе на берегу Черного моря, однако впоследствии оказалась в РФ. Режиссер начала снимать сериал для "России-1" под новым псевдонимом Фрося Касьян.

А недавно она назвала себя самой большой патриоткой Украины, спела отрывок "Червоной руты" и призналась, что украинский — ее родной язык. Несмотря на то, что в России Байрак проводила время с людьми, которые открыто поддерживают военные преступления РФ в Украине.

Напомним, Оксана Байрак назвала Санк-Петербург своей любовью.

Также Фокус писал о сотрудничестве Оксаны Байрак с телеканалом "Россия-1".