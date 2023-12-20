"Привіт з Одеси": режисерка Оксана Байрак раптово повернулася в Україну

Телеведуча опублікувала допис, у якому розповіла, що з подругою перебуває в Одесі, проте згодом його видалила.

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Режисерка Оксана Байрак після тривалого перебування в Росії заявила, що повернулася в Одесу. Про це пише телеграм-канал "Культурна Прачечна".

Телеведуча спочатку опублікувала допис у соцмережі з геолокацією "Одеса", проте згодом його видалила. Байрак зізналася, що на День святого Миколая 19 грудня приїхала до України та поглузувала з українських ЗМІ, які називали її зрадницею.

"З привітом з Одеси. Ваша Оксана Байрак", — написала режисерка.

Чи насправді телеведуча приїхала до України, наразі незрозуміло.

Оксана Байрак Фото: Скриншот

Повномасштабну війну Байрак зустріла в Одесі, куди приїхала святкувати свій день народження. Тривалий час вона перебувала в місті на березі Чорного моря, проте згодом опинилася в РФ. Режисерка почала знімати серіал для "Росії-1" під новим псевдонімом Фрося Касьян.

А нещодавно вона назвала себе найбільшою патріоткою України, заспівала уривок "Червоної рути" та зізналася, що українська — її рідна мова. Попри те, що в Росії Байрак проводила час з людьми, які відкрито підтримують воєнні злочини РФ в Україні.

Нагадаємо, Оксана Байрак назвала Санк-Петербург своєю любовʼю.

Також Фокус писав про співпрацю Оксани Байрак з телеканалом "Росія-1".