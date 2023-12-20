Выглядит очень юной: Николь Кидман вышла в свет в эффектном наряде

Актриса вышла на красную дорожку в облегающем платье цвета шампанского и в компании своего супруга Кита Урбана.

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56-летняя Николь Кидман появилась на премьере своего нового сериала "Экспаты" в эффектном платье самого модного в этом сезоне оттенка. И позировала перед камерами в компании своего супруга Кита Урбана. Об этом пишет Daily Mail.

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Николь Кидман представила своей новый проект для Amazon Prime в родном Сиднее, Австралия. И выглядела невероятно юной, когда шла по красной дорожке вместе со своим мужем.

Премьера состоялась в скромном театре Palace Verona в Сиднее.

Николь Кидман и Кит Урбан на премьере сериала "Экспаты" Фото: Getty Images

В новом сериале Николь Кидман играет Маргарет, обеспеченную американку, живущую, казалось бы, идиллической жизнью в Гонконге со своей семьей — пока не происходит немыслимая трагедия: исчезает ее сын.

Он теряется на рынке, побежав за игрушечной машинкой.

Жизнь Маргарет также связана с тем, что две другие американки также переживают свои собственные испытания, в том числе молодая женщина, пытающаяся отпустить прошлое. На фоне сложного гобелена жителей Гонконга, "Экспаты" изображают многогранную группу женщин после того, как единственная встреча запускает цепь изменяющих жизнь событий, в результате которых каждому приходится искать сложный баланс между виной и ответственностью.

Трейлер сериала "Экспаты"

Сериал Amazon Prime основан на книге Дженис Ю. К. Ли "Экспатрианты", а самый первый эпизод выйдет 26 января 2024 года.

Напомним, ранее Николь Кидман появилась в элегантном образе на показе Balenciaga. Звезда является поклонницей этого бренда и даже была моделью на одном из показов.

Сейчас актриса живет в родном Сиднее. Она и Кит Урбан воспитывают двоих дочерей. Но Николь откровенно говорила о том, что ей не удается поддерживать связь со своими приемными детьми, которых она делит вместе с бывшим мужем Томом Крузом.

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