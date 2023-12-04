Николь Кидман появилась на показе Balenciaga в провокационном образе

В последнее время актриса демонстрирует смелые образы

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Звезда "Большой маленькой лжи" 56-летняя Николь Кидман появилась в элегантном образе на показе Balenciaga. Снимки в платье-пальто актриса опубликовала у себя в инстаграме.

Николь Кидман была одной из многих звезд, которые появились на бульвар Южный Виндзор в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где состоялся показ Balenciaga весна 2024 года.

К 56-летней актрисе присоединились Сальма Хайек, Ким Кардашьян и Самара Вивинг.

Николь была одной из многих присутствующих, которые были в центре внимания. Актриса была одета в более авангардном стиле от бренда, который подчеркивал ее стройную фигуру в тесном черном бархатном платье-пальто с пуговицами.

Огромные плечи платья торчали, создавая открытое декольте, которое обнажало плечи Николь. Большое сверху платье затягивалось на талии и сужалось к ногам.

Николь дополнила образ аксессуарами — черными перчатками, которые полностью закрыли руки актрисы, черными колготками в сеточку и туфельками на высоких каблуках. Также к образу актриса добавила черные солнцезащитные очки, клатч в тон.

Что касается прически. Николь решила не делать лишних выкрутасов и просто распустила сияющие золотистые волосы, которые предварительно выровняла.

Конечно фотографии в инстаграме не обошли поклонники голливудской звезды и засыпали ее комплиментами.

В течение последнего месяца звезда "Большой маленькой лжи" все чаще использовала черный цвет в своих выходах на красную дорожку, решая продемонстрировать нотку вневременного гламура и элегантности своим стилем.

Недавно Николь посетила вечеринку по открытию выставки Planet Omega в Нью-Йорке 9 ноября, надев другое черное платье Balenciaga, которое выглядело более классическим.

Ее черное бархатное вечернее платье с вырезом в бардо обнажало ее плечи и имело деликатный бант на декольте, а затем продолжало стянутую талию к юбке.

Разрез на юбке позволил Николь приподнять ее и пронестись по ковру, обнажив свои подтянутые ноги в прозрачных черных чулках, надев черные туфли на каблуках с заостренным носом и собрав волосы в гладкий хвост.

Напомним, Николь Кидман засветила стройные ножки в короткой футболке и нарвалась на критику.