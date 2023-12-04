Ніколь Кідман з"явилася на показі Balenciaga в провокаційному образі

Останнім часом акторка демонструє сміливі образи

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Зірка "Великої маленької брехні" 56-річна Ніколь Кідман з’явилася в елегантному образі на показі Balenciaga. Знімки у сукні-пальто акторка опублікувала у себе в інстаграмі.

Ніколь Кідман була однією з багатьох зірок, які з'явилися на бульвар Південний Віндзор у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, де відбувся показу Balenciaga весна 2024 року.

До 56-річної актриси приєдналися Сальма Хайєк, Кім Кардашьян і Самара Вівінг.

Ніколь була однією з багатьох присутніх, які були в центрі уваги. Акторка була одягнена в більш авангардному стилі від бренду, який підкреслював її струнку фігуру в тісній чорній оксамитовій сукні-пальто з гудзиками.

Величезні плечі сукні стирчали, створюючи відкрите декольте, яке оголювало плечі Ніколь. Велика зверху сукня затягувалася на талії та звужувалася до ніг.

Ніколь доповнила образ аксесуарами — чорними рукавичками, які повністю закрили руки акторки, чорними колготками в сіточку та туфельками на високих підборах. Також до образу акторка додала чорні сонцезахисні окуляри, клатч у тон.

Щодо зачіски. НІколь вирішила не робити зайвих викрутасів і просто розпустила сяюче золотисте волосся, яке попередньо вирівняла.

Звісно світлини в інстаграмі не оминули шанувальники голлівудської зірки та засипали її компліментами.

Протягом останнього місяця зірка "Великої маленької брехні" все частіше використовувала чорний колір у своїх виходах на червону доріжку, вирішуючи продемонструвати нотку позачасового гламуру та елегантності своїм стилем.

Нещодавно Ніколь відвідала вечірку з відкриття виставки Planet Omega в Нью-Йорку 9 листопада, одягнувши іншу чорну сукню Balenciaga, яка виглядала більш класичною.

Її чорна оксамитова вечірня сукня з вирізом у бардо оголювала її плечі та мала делікатний бант на декольте, а потім продовжувала стягнуту талію до спідниці.

Розріз на спідниці дозволив Ніколь підняти її та пронестися по килиму, оголивши свої підтягнуті ноги в прозорих чорних панчохах, взувши чорні туфлі на підборах із загостреним носом і зібравши волосся в гладкий хвіст.

Нагадаємо, Ніколь Кідман засвітила стрункі ніжки в короткій футболці та нарвалась на критику.