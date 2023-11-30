Ніколь Кідман засвітила стрункі ніжки в короткій футболці та нарвалась на критику

Акторка показала дуже струнку фігуру

Related video

56-річна австралійська й американська акторка Ніколь Кідман попала під критику шанувальників після того, як вона показала в інстаграмі стрункі ніжки одягнувши на себе лише футболку. Акторка опублікувала в своєму інстаграмі серію фотографій на підтримку Дня футболок AusMusic.

Ніколь одружена з 56-річним кантрі-музикантом тому опублікувала фото в футболках на підтримку музикантів, які потребують фінансової підтримки.

На фото Ніколь одягнена лише у короткі футболки, тому на фото добряче видно її худорляву фігуру, на які звісно звернули увагу шанувальник і одразу почали коментувати.

"Хтось дайте їй чізбургер".

"Їй потрібно поїсти".

"Зробіть їй подвійний сирний гамбургер з беконом і додатковим майонезом… дівчино, шкіра та кістки не виглядають гарно!"

"Я люблю її, але вона просто занадто худа".

"На жаль, надто багато людей намагаються дотримуватися цих штучних стандартів і страждають від цього".

На першому фото видно, як Ніколь хизується своїми худими ногами. Акторка виглядає спокусливо, позуючи із зачіскою та макіяжем.

На другому зображенні видно 56-річну високу блондинку, яка тримає волосся та дивиться вдалину, демонструючи чорну футболку.

На третьому й останньому зображенні Ніколь грайливо показує руками знак "рок" і грайливо висовує язик.

Ніколь підписала допис: "Сьогодні святкуємо день австралійської музики на #AusMusicTShirtDay".

Вона підписалася на публікацію з червоним сердечком, а потім позначила австралійську співачку Гретту Рей, свого чоловіка Кіта Урбана та рок-групу King Gizzard & the Lizard Wizard.

Нагадаємо, Ніколь Кідман продемонструвала стильний діловий ансамбль.