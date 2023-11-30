Николь Кидман засветила стройные ножки в короткой футболке и нарвалась на критику

Актриса показала очень стройную фигуру

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56-летняя австралийская и американская актриса Николь Кидман попала под критику поклонников после того, как она показала в инстаграме стройные ножки надев на себя только футболку. Актриса опубликовала в своем инстаграме серию фотографий в поддержку Дня футболок AusMusic.

Николь замужем за 56-летним кантри-музыкантом поэтому опубликовала фото в футболках в поддержку музыкантов, которые нуждаются в финансовой поддержке.

На фото Николь одета только в короткие футболки, поэтому на фото хорошо видно ее худощавую фигуру, на которые конечно обратили внимание поклонник и сразу начали комментировать.

"Кто-нибудь, дайте ей чизбургер".

"Ей нужно поесть".

"Сделайте ей двойной сырный гамбургер с беконом и дополнительным майонезом... девушка, кожа и кости не выглядят красиво!"

"Я люблю ее, но она просто слишком худая".

"К сожалению, слишком много людей пытаются придерживаться этих искусственных стандартов и страдают от этого".

На первом фото видно, как Николь щеголяет своими худыми ногами. Актриса выглядит соблазнительно, позируя с прической и макияжем.

На втором изображении видно 56-летнюю высокую блондинку, которая держит волосы и смотрит вдаль, демонстрируя черную футболку.

На третьем и последнем изображении Николь игриво показывает руками знак "рок" и игриво высовывает язык.

Николь подписала сообщение: "Сегодня празднуем день австралийской музыки на #AusMusicTShirtDay".

Она подписалась на публикацию с красным сердечком, а затем отметила австралийскую певицу Гретту Рэй, своего мужа Кита Урбана и рок-группу King Gizzard & the Lizard Wizard.

Напомним, Николь Кидман продемонстрировала стильный деловой ансамбль.