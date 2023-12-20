53-летний Юрий Горбунов показал, как играет со своими сыновьями

Юрий Горбунов с радостью проводит время с детьми и часто показывает подписчикам, как он играет дома с сыновьями.

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53-летний телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал как проводит зимние вечера со своими сыновьями, которых ему родила его вторая жена Екатерина Осадчая. Забавные фото Горбунов опубликовал в своем инстаграме.

В частности, Юрий опубликовал фото 6-летнего Ивана и 2-летнего Даниила. На кадрах телеведущий дурачится с ребятами, прыгая на диване и держа друг друга за руки.

Под фото Горбунов написал, что его двое сыновей — это вся его жизнь, и хоть они кардинально разные и имеют немалую разницу в возрасте, им вместе интересно и они стараются весело проводить время вместе.

Кроме этого, Горбунов рассказал о характерах своих сыновей. В частности, он отметил, что старший сын Иван настоящий энергетик, он любит много двигаться, придумывать что-то. Мальчик непоседливый, и ему скучно, когда он ничего не делает. Однако телеведущий также рассказал чем можно успокоить мальчика.

По словам Горбунова, как успокоительное на Ивана действует рисование. Когда он берет в руки краски или карандаши, тогда в доме наступает тишина. Телеведущий также уточнил, что у сына удается очень удачно и красиво рисовать.

Что касается младшего сына, двухлетнего Даниила, то с ним пока все проще. Мальчик любит слушать сказки, которые читает папа.

Горбунов уточнил, что чтение это такой семейный ритуал и оба парня любят слушать новые истории. И если младший Даниил с восторгом слушает сказку про колобка, то старший Иван часто акцентирует папе, что он уже рассказывал эту сказку. Поэтому телеведущему приходится импровизировать и придумывать для детей что-то интересное.

Напомним, жена Ивана Дорна впервые показала, как выглядят дети певца.