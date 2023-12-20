53-річний Юрій Горбунов показав, як грається зі своїми синами

Юрій Горбунов із радістю проводить час із дітьми і часто показує підписникам, як він грається вдома із синами.

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53-річний телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав як проводить зимові вечори зі своїми синами, яких йому народила його друга дружина Катерина Осадча. Кумедні фото Горбунов опублікував у своєму інстаграмі.

Зокрема, Юрій опублікував фото 6-річного Івана та 2-річного Данила. На кадрах телеведучий дуріє з хлопцями, стрибаючи на дивані та тримаючи одне одного за руки.

Під фото Горбунов написав, що його двоє синів — це все його життя, і хоч вони кардинально різні і мають чималу різницю у віці, їм разом цікаво і вони намагаються весело проводити час разом.

Окрім цього, Горбунов розповів про характери своїх синів. Зокрема, він зазначив, що старший син Іван справжній енергетик, він любить багато рухатися, придумувати щось. Хлопчик непосидючий, і йому нудно, коли він нічого не робить. Однак телеведучий також розповів чим можна заспокоїти хлопчика.

За словами Горбунова, як заспокійливе на Івана діє малювання. Коли він бере до рук фарби або олівці, тоді в будинку настає тиша. Телеведучий також уточнив, що в сина вдається дуже вдало і красиво малювати.

Що стосується молодшого сина, дворічного Данила, то з ним поки що все простіше. Хлопчик любить слухати казки, які читає тато.

Горбунов уточнив, що читання це такий сімейний ритуал і обидва хлопці люблять слухати нові історії. І якщо молодший Данило із захопленням слухає казку про колобка, то старший Іван часто акцентує татові, що він уже розповідав цю казку. Тому телеведучому доводиться імпровізувати та вигадувати для дітей щось цікаве.

Нагадаємо, дружина Івана Дорна вперше показала, який вигляд мають діти співака.