Адам Драйвер неожиданно раскрыл возраст своих детей

Звезда "Звездных войн" ревностно хранит все подробности о своей семье. Так что имена сына и дочери он не раскрыл.

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Адам Драйвер подтвердил, что его дочь родилась восемь месяцев назад. Ранее он просто сообщил, что во второй раз стал отцом. Об этом пишет People.

Актер, у которого также есть 6-летний сын от жены Джоан Такер, признает, что он "тревожился", воспитывая своего первого ребенка.

Адам Драйвер поделился новыми подробностями о своей девочке.

Адам Драйвер рассказал о своих детях

В среду в выпуске Live with Kelly & Mark 40-летний актер фильм "Феррари" рассказал о том, как приветствовал своего второго ребенка. Он сообщил, что его дочь от его жены Джоанны Такер родилась восемь месяцев назад. И отметил, что жизнь с новорожденным временами может быть сложной.

После того как 53-летняя соведущая Келли Рипа спросила Драйвера о его дочери, он ответил: "Ей 8 месяцев".

"Как мило! Наверное, это было похоже на желание для Санты", — сказала Рипа.

Актер согласился и неожиданно выдал порцию новых подробностей о своих детях: "Да, у меня есть старший сын, которому 6 лет, а ей сейчас 8 месяцев, и ты как бы забываешь, насколько дети изматывают", — пошутил Драйвер.

Соведущий Рипы Марк Консуэлос , 52 года, спросил, удается ли актеру выспаться после рождения малышки.

"Не всегда, – пошутил Драйвер. —Но сейчас я вспоминаю, что мне нужно больше наслаждаться этим. В первый раз все шло слишком быстро, и мне так хотелось, чтобы он быстрее развивался и начал говорить. С дочкой я более терпелив. Я стараюсь получать от этого больше удовольствия".

Актер добавил, что ему повезло, ведь дочке он нравится больше, тогда как сын, по его признанию, "не хотел иметь с ним ничего общего в течение первых трех лет".

Адам Драйвер не слишком часто говорит о своей семье, оберегая ее от внимания СМИ. Он только в этом месяце сообщил, что стал отцом во второй раз. Драйвер объявил о рождении дочери во время генеральной репетиции своего выступления в качестве ведущего в программе Saturday Night Live .

"В прошлом году я просил о девочке и получил ее, и это утомительно. Итак, в этом году я желаю Амбиена!" – сказал актер, репетируя свой монолог.