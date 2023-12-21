Адам Драйвер несподівано розкрив вік своїх дітей

Зірка "Зоряних воєн" ревно зберігає всі подробиці про свою сім'ю. Тож імен сина і доньки він не розкрив.

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Адам Драйвер підтвердив, що його дочка народилася вісім місяців тому. Раніше він просто повідомив, що вдруге став батьком. Про це пише People.

Актор, у якого також є 6-річний син від дружини Джоан Такер, визнає, що він "тривожився", виховуючи свою першу дитину.

Адам Драйвер поділився новими подробицями про свою дівчинку.

Адам Драйвер розповів про своїх дітей

У середу у випуску Live with Kelly & Mark 40-річний актор фільм "Феррарі" розповів про те, як вітав свою другу дитину. Він повідомив, що його донька від його дружини Джоанни Такер народилася вісім місяців тому. І зазначив, що життя з новонародженим часом може бути складним.

Після того як 53-річна співведуча Келлі Ріпа запитала Драйвера про його доньку, він відповів: "Їй 8 місяців".

"Як мило! Напевно, це було схоже на бажання для Санти", — сказала Ріпа.

Актор погодився і несподівано видав порцію нових подробиць про своїх дітей: "Так, у мене є старший син, якому 6 років, а їй зараз 8 місяців, і ти нібито забуваєш, наскільки діти вимотують", — пожартував Драйвер.

Співведучий Ріпи Марк Консуелос, 52 роки, запитав, чи вдається акторові виспатися після народження малятка.

"Не завжди, — пожартував Драйвер. -Але зараз я згадую, що мені потрібно більше насолоджуватися цим. Першого разу все йшло занадто швидко, і мені так хотілося, щоб він швидше розвивався і почав говорити. Із донькою я більш терплячий. Я намагаюся отримувати від цього більше задоволення".

Актор додав, що йому пощастило, адже доньці він подобається більше, тоді як син, за його зізнанням, "не хотів мати з ним нічого спільного протягом перших трьох років".

Адам Драйвер не надто часто говорить про свою сім'ю, оберігаючи її від уваги ЗМІ. Він тільки цього місяця повідомив, що став батьком вдруге. Драйвер оголосив про народження доньки під час генеральної репетиції свого виступу в якості ведучого в програмі Saturday Night Live.

"Минулого року я просив про дівчинку та отримав її, і це втомлює. Отже, цього року я бажаю Амбієна!" — сказав актор, репетируючи свій монолог.