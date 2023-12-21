Модного блогера Кьяру Ферраньи оштрафовали более чем на миллион евро

Блогер признала свою ошибку, но намерена оспаривать сумму штрафа, считая ее несоразмерной.

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36-летняя блогер из Италии с 30 миллионами подписчиков в Instagram Кьяра Ферраньи оштрафована на более чем миллион евро за вводящие в заблуждение заявления о благотворительности, связанные с рождественским тортом, выпущенным ограниченным тиражом, пишет Daily Mail.

Одна из самых известных модных обозревательниц в мире записала извинение для своих фолловеров после того, как итальянская организация по надзору за конкуренцией AGCM оштрафовала ее. Расследование AGCM показало, что потребителей обманули, заставив думать, что, покупая пандоро под брендом Ferragni, они вносят свой вклад в благотворительность для детской больницы. Пандоро – альтернатива более известному панеттоне. Пандоро Ферраньи продавалось за 9 евро, что более чем в два раза превышало его обычную стоимость у производителя десертов.

Кьяра Ферранньи пообещала, что не будет больше смешивать коммерческую деятельность с благотворительной Фото: Instagram chiaraferragni

"Я осознаю, что допустила ошибку в общении… моя ошибка заключалась в том, чтобы связать посредством коммуникаций коммерческую деятельность с благотворительной", — заявила Ферраньи.

В качестве искупления она пообещала пожертвовать миллион евро Регине Маргарите, педиатрической больнице в Турине, которая оказалась в центре скандала.

Кьяра добавила, что она все равно будет обжаловать штраф AGCM, назвав его "непропорциональным и несправедливым", и сказала, что, если бы ей удалось добиться снижения штрафа, она бы увеличила свое пожертвование на сумму, эквивалентную этой скидке.

AGCM также оштрафовал производителя тортов Balocco на 420 000 евро. По данным регулятора, Балокко произвел единовременный платеж больнице в размере 50 000 евро за несколько месяцев до запуска "Pandoro Pink Christmas", поэтому продажи продукта не повлияли на благотворительные пожертвования.

Потребители считали, что они помогли бы приобрести новый аппарат для терапевтического лечения детей, страдающих остеосаркомой и саркомой Юинга.

В отчете также сказано, что Ферраньи не производила никаких личных платежей больнице, в то время как ее компании получили миллион евро от Balocco за инициативу по брендингу и соответствующую рекламную деятельность.

Кьяра Феррани входит в число самых знаменитых модных блогеров в мире. О стиле и красоте она начала писать еще в 2009 году. Помимо чувства стиля, она обладает эффектной внешностью, и на это обратили внимание известные бренды, пригласив ее сняться в рекламе бренда Guess, а также Pantene. Она – первый блогер, украсивший обложку Vogue, снявшись в 2015 году для испанской версии журнала.

В 2013 году итальянка увлеклась дизайном туфель. Свою первую коллекцию она разработала вместе со Стивом Мэдденом.

Итальянская блогер состоит в браке с известным рэпером Fedez. 19 марта 2018 года у супругов родился сын Леоно, который уже успел стать звездой маминых соцсетей. 23 марта 2021 у пары появилась дочь Виттория.

В октябре семья Кьяры обзавелась особняком на озере Комо

Ранее Фокус писал, что Кьяра Ферраньи сделала маникюр на все случаи жизни.