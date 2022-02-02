Кьяра Ферраньи сделала маникюр на все случаи жизни

Маникюр блогера выполнен в технике американского и является очень практичным, поскольку идеально вписывается в любой образ.

Модный блогер из Милана Кьяра Ферраньи продолжает задавать тренды своим 26 млн подписчиков в Instagram, и в свежей публикации продемонстрировала не только идиллические картинки из жизни своей семьи, но и похвасталась новым маникюром, который в этом сезоне в тренде не только благодаря своему цвету, но и универсальности.

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Белокурая знаменитость опубликовала несколько видео и фото, где вместе со своим мужем, рэпером Федезом, дочерью Витторией и сыном Леоном плещется в бассейне. При этом на одном из роликов Леон еще совсем маленький, а на другом – Виттория в том же возрасте, что и ее брат несколько лет назад

"Там же, где мы были с Лео, и посмотрите, как выросла семья", – говорится в подписи к публикации.

[ + – ] Кьярра Ферраньи с детьми и супругом

На некоторых снимках можно заметить, что ногти Кьяры покрыты насыщенным розовым одно оным лаком, а сам маникюр очень похож по исполнению на американский, когда его цвет максимально соответствует цвету губной помады. Несмотря на то, что в бассейне Ферраньи решила обойтись без накрашенных губ, в повседневной жизни она часто использует именно такой оттенок помады.

[ + – ] Новый маникюр Кьяры Фото: Chiara Ferragni/Instagram

Этот вариант маникюра отлично подходит к любому образу, будь то стильный уличный аутфит или наряд для вечеринки. Он красиво смотрится на миндалевидных ногтях и визуально удлиняет пальцы.

Ранее Кьяра щеголяла с ногтями, покрытыми лаком с эффектом звездного сияния. В отличие от него, свежий маникюр все же менее праздничный и более универсальный.

Тем временем не за горами День святого Валентина, и мы предлагаем уже начать присматривать интересные варианты маникюра для романтического свидания.