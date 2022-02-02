К'яра Ферраньї зробила манікюр на всі випадки життя

Манікюр блогерки виконаний у техніці американського та є дуже практичним, оскільки ідеально вписується у будь-який образ.

Модна блогерка із Мілана К'яра Ферраньї продовжує задавати тренди своїм 26 млн підписників у Instagram, і у свіжій публікації продемонструвала не лише ідилічні картинки з життя своєї сім'ї, а й похвалилася новим манікюром, який цього сезону у тренді не лише завдяки своєму кольору, а й універсальності.

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Білява знаменитість опублікувала кілька відео та фото, де разом зі своїм чоловіком, репером Федезом, дочкою Вітторією та сином Леоном, що хлюпається в басейні. При цьому на одному з роликів Леон ще зовсім маленький, а на іншому – Вітторія в тому ж віці, що її брат кілька років тому

"Там само, де ми були з Лео, і подивіться, як виросла сім'я", — йдеться у підписі до публікації.

[ + – ] К'яра Ферраньї з дітьми та чоловіком

На деяких знімках можна помітити, що нігті К'яри вкриті насиченим рожевим однотонним лаком, а сам манікюр дуже схожий на американський, коли його колір максимально відповідає кольору губної помади. Незважаючи на те, що у басейні Ферраньї вирішила обійтися без нафарбованих губ, у повсякденному житті вона часто використовує саме такий відтінок помади.

[ + – ] Новий манікюр К'яри Фото: Chiara Ferragni/Instagram

Цей варіант манікюру чудово підходить до будь-якого образу, будь то стильний вуличний аутфіт або вбрання для вечірки. Він гарно виглядає на мигдалеподібних нігтях і візуально подовжує пальці.

Раніше К'яра хизувалась нігтями, покритими лаком з ефектом зоряного сяйва. На відміну від нього, свіжий манікюр все ж таки менш святковий nf універсальніший.

Тим часом не за горами — День святого Валентина, і ми пропонуємо вже почати придивлятися цікаві варіанти манікюру для романтичного побачення.