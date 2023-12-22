22 декабря 2023 года: день Анастасии - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также ревновать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Анастасии Узорешительницы. Это христианская великомученица, умершая в 304 году во время гонения на христиан во времена императора Диоклетиана. Считается, что Святая Анастасия помогает беременным женщинам. По степени почитания среди святых женщин она занимает второе место после Параскевы.

Что нельзя делать 22 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

ревновать кого-то;

ходить по дому босыми ногами.

Народные поверья и приметы:

какова сегодня погода — таким и октябрь будет;

много сосулек — к летнему урожаю;

облака, плывущие против ветра, — к морозам;

если сегодня рождается девочка — то роды и восстановление пройдут легко, а если мальчик — будет крепким и безболезненным.

День ангела празднуют:

Анастасия, Эводия, Евтихиан, Феодотия, Феодот, Хрисогон.

Родились в этот день:

1833 год — Марко Вовчок (Мария Вилинская) — украинская писательница.

А также в этот день:

1882 год — помощник американского изобретателя Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду;

1917 год — Конгресс США ввел "сухой закон";

1989 год — впервые после возведения Берлинской стены Бранденбургские ворота были открыты для свободного прохода через них граждан обоих государств.