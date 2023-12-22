22 грудня 2023 року: день Анастасії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також ревнувати.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Анастасії Узорішительниці. Це християнська великомучениця, яка померла 304 року під час гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана. Вважається, що Свята Анастасія допомагає вагітним жінкам. За ступенем шанування серед святих жінок вона посідає друге місце після Параскеви.

Що не можна робити 22 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

ревнувати когось;

ходити по дому босими ногами.

Народні повір'я та прикмети:

яка сьогодні погода — таким і жовтень буде;

багато бурульок — до літнього врожаю;

хмари, що пливуть проти вітру, — до морозів;

якщо сьогодні народжується дівчинка — то пологи та відновлення пройдуть легко, а якщо хлопчик — буде міцним і безболісним.

День ангела святкують:

Анастасія, Еводія, Євтихіан, Феодотія, Феодот, Хрисогон.

Народилися в цей день:

1833 рік — Марко Вовчок (Марія Вілінська) — українська письменниця.

А також у цей день:

1882 рік — помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумав ялинкову електрогірлянду;

1917 рік — Конгрес США запровадив "сухий закон";

1989 рік — уперше після зведення Берлінської стіни Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав.