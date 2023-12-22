Ясинский, дочери Поляковой и нардеп Ясько. Как прошла премьера шоу иллюзионистов Томашевских (фоторпортаж)

Известно, что роль Святого Николая в шоу сыграл 49-летний тенор Юрий Годо.

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Украинские знаменитости вместе с детьми появились на премьере фантастического шоу "Короли Магии спасают Новый год" от иллюзионистов братьев Томашевских из Magic Five. Мероприятие состоялось в середине недели, в столичном концерт-холле Bel Etage. Фокус побывал на событии.

На шоу зрители смогли увидеть сказочный перформанс вместе со Святым Николаем, который узнав, что дети перестали верить в чудеса пытается спасти праздник. В этом ему помогают волшебники, которые владеют магией.

Стоит отметить, что феерическое шоу состояло не просто из интересного сюжета, но и включало в себя цирковые номера с элементами воздушной гимнастики, искусную иллюзию, роскошную хореографию, яркий юмор и вокал мирового уровня.

Шоу в интерактивном формате буквально заставило гостей стать героями сказочного приключения. Не обошлось и без знаковой "фишки" перформансов братьев Томашевских из Magic Five — потрясающих трюков со стихией огня. Энергичный балет и удивительные визуальные спецэффекты добавили драйва истории, которая подарила всем зрителям ощущение настоящей магии и праздника.

Конечно такое событие не обошли звездные гости, среди которых певица Tayanna, Анна Завальская, дочери Оли Поляковой Маша и Алиса, радиоведущий Слава Демин с сыном, участники группы Авиатор — Дмитрий Тодорюк и Андрей Сторож, певица Анна Тринчер, нардеп Елизавета Ясько, продюсер Михаил Ясинский.

Братья Томашевские Фото: Пресслужба

Елизавета Ясько и Анна Заславская Фото: Пресслужба

Михаил Ясинский Фото: Пресслужба

Группа Авиатор Фото: Пресслужба

Анна Завальская Фото: Пресслужба

Анна Тринчер Фото: Пресслужба

Дочери Поляковой

Дмитрий Тодорюк Фото: Прес-служба

Слава Демин с сыном Фото: Прес-служба

Известно, что следующие спектакли "Короли Магии спасают Новый Год!" запланированы в столичном концерт-холле Bel Etage на 23, 24, а также 29-го и 30 декабря.

Напомним, Лилия Ребрик с детьми. Как прошла премьера мультфильма "Перелет" в Киеве.